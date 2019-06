Kanada zakáže používanie jednorazových plastových výrobkov

V Kanade sa podľa Trudeaua v súčasnosti recykluje menej než desať percent plastových výrobkov.

Montreal 10. júna (TASR) - Kanada zakáže od roku 2021 používanie jednorazových plastových výrobkov. Oznámil to v pondelok kanadský premiér Justin Trudeau s tým, že konkrétne predmety, ktoré budú zakázané, stanoví vedecký výskum. Vláda však podľa jeho slov zvažuje zakázanie výrobkov, ako sú plastové fľaše, príbory, taniere, slamky či tašky, píšu agentúry AP a AFP.



"Už v roku 2021 zakáže Kanada používanie škodlivých jednorazových plastov," povedal Trudeau podľa AP. "Robia to mnohé ďalšie krajiny a Kanada bude jednou z nich... Ide o veľký krok, vieme však, že to dokážeme," uviedol ďalej a dodal, že jeho vláda sa v tomto smere inšpirovala Európskym parlamentom (EP).



EP v marci schválil smernicu, na základe ktorej má byť v celej EÚ v roku 2021 zavedený zákaz používania jednorazových plastových výrobkov. Cieľom týchto opatrení, ktoré navrhla ešte vlani v máji Európska komisia, je obmedziť množstvo plastového odpadu znečisťujúceho svetové moria a oceány.



V Kanade sa podľa Trudeaua v súčasnosti recykluje menej než desať percent plastových výrobkov. Tamojšia vláda pritom uvádza, že každoročne zahynie alebo sa zraní zhruba milión vtákov a vyše 100.000 morských cicavcov, ktoré si plasty pomýlia s potravou alebo sa do nich zachytia. Kanada má podľa Trudeaua teraz jedinečnú príležitosť stať sa lídrom v boji proti znečisťovaniu plastami, keďže ide o krajinu s vôbec najdlhším pobrežím na svete.



"Všetci ste počuli tie príbehy a videli fotografie. A ak mám byť úprimný, ako otcovi sa mi to ťažko vysvetľuje vlastným deťom... Ako (im) vysvetlíte mŕtve veľryby vyplavené na plážach po celom svete, s žalúdkami napchatými igelitkami? Ako im vysvetlíte, že aj keď sa to zdá byť veľmi nepravdepodobné, plasty nájdete (dokonca) aj v najhlbšom mieste Tichého oceánu," dodal premiér na margo avizovaného zákazu.