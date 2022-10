Kanada zakáže vstup viac ako 10.000 členom iránskeho režimu

Ottawa 8. októbra (TASR) — Kanada v piatok oznámila, že natrvalo zakáže vstup na svoje územie pre viac ako 10.000 členov "vražedného" iránskeho režimu vrátane príslušníkov revolučných gárd, ktoré Ottawa viní z "ohavných činov" voči obyvateľom Iránu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kanadský premiér Justin Trudeau uviedol, že Irán bol zaradený do najprísnejšej kategórie kanadského zákona o prisťahovalectve a ochrane utečencov. Znamená to, že "vyše 10.000 príslušníkov (iránskych revolučných gárd) a vysokopostavených členov (režimu) zodpovedných za toto ohavné správanie štátu" nebude smieť do Kanady už nikdy pricestovať. Takisto nebudú môcť mať v Kanade majetok ani tam uskutočňovať finančné transakcie.



Trudeau dodal, že takéto tvrdé nariadenie sa predtým vzťahovalo len na režimy páchajúce vojnové zločiny či genocídu.



"Iránsky režim je štátnym sponzorom terorizmu. Je represívny, teokratický a mizogýnny," povedala na tlačovej konferencii podpredsedníčka vlády Chrystia Freelandová. Dodala, že Kanada berie tieto skutočnosti do úvahy a riadi sa podľa nich.



Trudeau a Freelandová tiež uviedli, že Ottawa "výrazne rozšíri cielené (ekonomické) sankcie" voči jednotlivcom a subjektom v Iráne a zamedzí praniu špinavých peňazí. Všetkým osobám uvedeným na príslušnom zozname s väzbami na Kanadu budú zrušené víza aj trvalý pobyt v Kanade.



V Iráne vypukli pred 20 dňami masové protesty po úmrtí 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tá bola zadržaná 13. septembra v Teheráne mravnostnou políciou za údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu. Po tom, čo skolabovala na policajnej stanici ju previezli do nemocnice, kde o tri dni neskôr zomrela. Podľa jej rodiny a ďalších aktivistov voči nej polícia použila brutálne násilie.



Tvrdé zásahy bezpečnostných síl proti demonštrantom si podľa aktivistov vyžiadali už desiatky životov, podľa niektorých správ až okolo 130.



Na znak solidarity s Iráncami vyšli do ulíc kanadských miest v posledných týždňoch tisíce ľudí. Kanada uvalila v pondelok na Irán nové sankcie za porušovanie ľudských práv. Týkajú sa 25 ľudí a deviatich inštitúcií. Sú medzi nimi predstavitelia iránskych revolučných gárd, mravnostná polícia, ministerstvo pre bezpečnosť a tajné služby či iránska štátna televízia Press TV.