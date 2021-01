Kanada zavádza pri vstupe povinnú karanténu v hoteloch

Ottawa 29. januára (TASR) - Cestujúci prichádzajúci do Kanady budú musieť podstúpiť najmenej trojdňovú karanténu v hoteloch na vlastné náklady. Oznámil to v piatok kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý to zdôvodnil obavami zo šírenia mutácií nového koronavírusu. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"Cestujúci budú musieť počkať v určenom hoteli na výsledky testu do troch dní, a to na vlastné náklady, ktoré by podľa odhadov mali byť viac ako 2000 kanadských dolárov (takmer 1300 eur)," priblížil Trudeau. Dodal, že osoby s negatívnym výsledkom sa budú môcť následne presunúť do domácej izolácie, ktorej dodržiavanie bude prísne kontrolované. Pozitívne testované osoby budú musieť ísť okamžite do karantény vo vládou určenom zariadení, aby sa vylúčilo, že sú nakazení jedným z nových variantov vírusu.



Kanada vlani v marci uzavrela svoje hranice pre väčšinu cestujúcich. Od prichádzajúcich vyžaduje 14-dňovú karanténu, ako aj negatívny výsledok testu nie starší ako tri dni. Negatívnym testom sa budú musieť "v nasledujúcich týždňoch" preukázať i osoby prekračujúce pozemné hranice so Spojenými štátmi.



Kanadská vláda ďalej od nedele do 30. apríla pozastavila osobnú leteckú dopravu do Mexika a všetkých karibských destinácií. Dohodla sa na tom s najväčšími aerolíniami Air Canada, WestJet, Sunwing a Air Transat. Letecké spoločnosti budú podľa premiéra kontaktovať svojich zákazníkov, ktorí sa práve nachádzajú v týchto regiónoch a pomôžu im zorganizovať návrat do Kanady.



Okrem testov pred odletom, ktoré Kanada od pasažierov už vyžaduje, zavádza vláda i povinné PCR testy na letisku pre ľudí prichádzajúcich do krajiny. Od budúceho týždňa budú musieť navyše všetky medzinárodné lety pristávať výlučne na jednom zo štyroch letísk - vo Vancouveri, Toronte, Calgary alebo Montreale.