Champagne: Irán musí sprístupniť čiernu skrinku zostreleného lietadla

Kyjev 4. marca (TASR) - Irán musí umožniť prístup k čiernej skrinke z lietadla, ktoré zostrelil začiatkom januára, vyhlásil v stredu kanadský minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne. Správu priniesla agentúra AFP.



"Očakávame a požadujeme, aby Irán bezodkladne umožnil prístup k čiernej skrinke," povedal Champagne na spoločnej tlačovej besede so svojím ukrajinským náprotivkom Vadymom Prystajkom.



Champagne zdôraznil, že od incidentu, pri ktorom zahynulo všetkých 176 ľudí na palube, uplynul už viac ako mesiac. V prípade, že sa Irán rozhodne nesprístupniť čiernu skrinku, podľa Champagna poruší medzinárodné právo.



"Máme otázky a očakávame, že Irán nám poskytne odpovede," pokračoval Champagne.



Lietadlo smerujúce do Kyjeva havarovalo 8. januára krátko po štarte z teheránskeho Medzinárodného letiska imáma Chomejního.



Na palube sa nachádzalo 167 cestujúcich a deväť členov posádky. Dvaja cestujúci a všetci členovia posádky boli Ukrajinci. Na palube bolo aj 82 občanov Iránu, 63 občanov Kanady, desať občanov Švédska, štyria občania Afganistanu, traja občania Nemecka a traja občania Spojeného kráľovstva.



Iránsky prezident Hasan Rúhání až 11. januára oficiálne priznal, že ukrajinské dopravné lietadlo zostrelili iránske sily, a to náhodou, v dôsledku "ľudskej chyby". Sľúbil, že úrady zodpovedných potrestajú.