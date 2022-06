Kanaďan, ktorý zrážal dodávkou chodcov v Toronte, dostal doživotie

Montreal 14. júna (TASR) - Na doživotný trest väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia na 25 rokov odsúdil v pondelok súd Aleka Minassiana, ktorý v roku 2018 narážal dodávkou do chodcov v kanadskom meste Toronto a usmrtil pritom desať ľudí. Ďalšia zranená žena zomrela o tri roky neskôr. Šlo o najhorší útok v histórii tohto mesta. TASR správu prevzala utorok z agentúry AFP.



Kanaďana Minassiana, ktorý mal v čase útoku 25 rokov, uznal sudca za vinného len pred vyše rokom, v marci 2021.



K útoku došlo 23. apríla 2018. Minassian vrážal prenajatou dodávkou do davu chodcov v rušnej severnej štvrti Toronta. Pri útoku zahynulo osem žien a dvaja muži, ďalších 16 osôb utrpelo zranenia. Počet obetí sa však koncom októbra 2021 zvýšil na 11, keď svojim zraneniam podľahla aj ďalšia žena, ktorá tri roky strávila v nemocnici.



Minassian polícii povedal, že patrí k online skupine sexuálne frustrovaných mužov a z nich niektorí plánovali útoky na ľudí, ktorí majú sexuálny život. Seba samého označil za člena "nedobrovoľného celibátu", online subkultúry, ktorú dávajú do spojitosti s inými útokmi v amerických štátoch Kalifornia a Florida. Táto subkultúra propaguje myšlienku, že muži majú právo mať sex so ženami, spresňuje AFP.