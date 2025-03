Kanaďan zjedol za menej ako päť minút 25 pálivých čili papričiek

Ottawa 7. marca (TASR) – Mike Jack, kanadský youtuber a rýchlojedlík, zjedol 25 extrémne pálivých papričiek odrody Carolina Reaper za štyri minúty a 36,26 sekundy. Prekonal tak Guinnessov svetový rekord v tejto kategórii. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Jack je známy svojou vysokou toleranciou pálivého jedla. Rekord sa mu podarilo prelomiť na hudobnom festivale Goatfest v meste Kitchener v kandskej provincii Ontário. Papričky odrody Carolina Reaper patria medzi najpálivejšie odrody čili. Obsahujú približne 1,64 milióna Scovillových jednotiek pálivosti (SHU), kým bežné papričky jalapeňo ich obsahujú 4000 až 8500. Až do minulého roka bola táto odroda považovaná za najštipľavejšiu odrodu čili na svete, z trónu ju však zosadila odroda Pepper X.



"Možno sa vám to zdá trochu jednoduchšie, ako to v skutočnosti je, no skutočne horím, naozaj je to sila. Papričky naozaj veľmi pália," uviedol Jack pre Guinnessovu knihu rekordov.