Kanaďana odsúdili v USA na 20 rokov väzenia za napomáhanie IS

Washington 18. októbra (TASR) - Kanaďana odsúdili v pondelok v Spojených štátoch na 20 rokov väzenia za poskytovanie pomoci extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Abdullahi Ahmed Abdullahi (37) z mesta Edmonton v kanadskej provincii Alberta bol vydaný z Kanady do kalifornského San Diega v roku 2019, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti v oznámení.



Abdullahi sa na federálnom súde v San Diegu priznal v decembri 2021 ku všetkým obvineniam.



Bol obvinený z napomáhania šiestim severoamerickým občanom, aby mohli odcestovať do Sýrie, kde sa potom pridali k IS.



Ako obvinený priznal, peniaze pomohol získať aj tak, že v roku 2014 podnikol ozbrojenú lúpež v klenotníctve v Edmontone.



V šestici mužov boli traja jeho bratranci z Edmontonu, 18-ročný bratranec z amerického Minneapolisu a obyvateľ San Diega, Douglas McAuthur McCain.



Všetci šiesti muži boli následne zabití v boji za záujmy IS, informovalo americké ministerstvo spravodlivosti.