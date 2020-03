Kanaďanka a Talian, ktorých uniesli v roku 2008, sú nažive

Bamako 14. marca (TASR) - Kanaďanka a jej partner z Talianska, ktorých v roku 2018 uniesli ozbrojenci v Burkine Faso, sú nažive. Dvojicu našli na severozápade Mali príslušníci mierových jednotiek OSN v Mali. S odvolaním sa na diplomatické zdroje a zdroje z prostredia OSN o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



"Modré prilby OSN našli neďaleko Kidalu občana Talianska a občianku Kanady, ktorých v roku 2018 uniesli na území Burkiny Faso," povedal pre AFP bezpečnostný predstaviteľ misie OSN v Mali (MINUSMA). "Obaja sú v poriadku. Sú pod našou ochranou. V sobotu budú premiestnení do Bamaka a potom odletia domov do svojich krajín," dodal.



Nemenovaný diplomatický zdroj, na ktorý sa odvoláva agentúra AFP, uviedol, že nájdenými sú Edith Blaisová a Luca Tacchetto. Podrobnosti okolo nájdenia neboli bezprostredne známe.



Tridsiatnici, Blaisová z kanadského Québecu a Tacchetto z Benátok, zmizli v polovici decembra 2018 pri prechode touto západoafrickou krajinou. Smerovali do Toga, kde sa chceli zapojiť do humanitárneho projektu.



Vlani v apríli vláda v Burkine Faso povedala, že dvojicu pravdepodobne uniesli a odviezli preč z krajiny, žiadne nebezpečenstvo im však údajne nehrozí.