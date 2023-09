V Kanade sa ospravedlnili za pozvanie veterána divízie Galizien

Montreal 25. septembra (TASR) - Predseda kanadského parlamentu Anthony Rota sa ospravedlnil za to, že na pôde snemovne vzdal hold 98-ročnému prisťahovalcovi z Ukrajiny, ktorý počas druhej svetovej vojny údajne bojoval na strane nemeckých nacistov.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, 98-ročný Jaroslav Hunka bol pozvaný do kanadského parlamentu počas minulotýždňovej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Rota vo svojom príhovore označil Hunku za hrdinu a vyzdvihol ho ako veterána druhej svetovej vojny, ktorý bojoval "za ukrajinskú nezávislosť proti Rusom". Prítomní poslanci a hostia v parlamente na Rotove slová reagovali búrlivým potleskom.



Centrum priateľov Simona Wiesenthala (FSWC) vo svojej reakcii z nedele upozornilo, že tento Rotov výrok ignoruje "strašný fakt, že Hunka slúžil v 14. divízii Waffen Grenadier SS - nacistickej vojenskej jednotke, ktorej zločiny proti ľudskosti počas holokaustu sú dobre zdokumentované." Centrum FSCW označilo celú záležitosť za "šokujúci" a "neuveriteľne znepokojujúci" incident.



Rota sa v nedeľu židovským komunitám v Kanade a na celom svete ospravedlnil s tým, že "o ďalších informáciách (o Hunkovi) sa dozvedel (až) následne".



Terčom kritiky sa v súvislosti s Hunkom stala aj kancelária premiéra Justina Trudeaua, ktorá však poprela akúkoľvek zodpovednosť za incident.



Líder opozície Pierre Poilievre však odsúdil premiérov úrad za chybný úsudok, pričom vyhlásil, že Trudeauov "protokolárny úrad je zodpovedný za organizovanie a preverovanie všetkých hostí a programy štátnych návštev tohto druhu". Líder kanadských konzervatívcov vyzval premiéra Trudeaua, aby sa "osobne ospravedlnil".



Britská stanica BBC napísala, že Hunka počas druhej svetovej vojny slúžil v 14. granátnickej divízii Waffen-SS, známej aj ako 14. dobrovoľnícka divízia "Galizien", zloženej prevažne z etnických Ukrajincov pod nacistickým velením.



Členovia divízie boli obvinení zo zabitia poľských a židovských civilistov, aj keď súdny tribunál ju neuznal vinnou zo žiadnych vojnových zločinov.



Krátko pred kapituláciou západným spojencom v roku 1945 bola jednotka premenovaná na 1. ukrajinskú divíziu.



Počas druhej svetovej vojny bojovali na nemeckej strane tisíce Ukrajincov, ale ďalšie milióny ich slúžili v sovietskej Červenej armáde.



Stanica BBC dodala, že ruské médiá sa škandálom v kanadskom parlamente zaoberajú veľmi aktívne a vládni predstavitelia ho už využívajú i na medzinárodných platformách.



Urobila tak i zástupkyňa Ruska pred Medzinárodným súdnym dvorom (MSD) v Haagu, kde sa v pondelok obnovilo pojednávanie v prípade Ukrajiny proti Rusku v súvislosti s obvineniami z genocídy v Donbase. Ruská diplomatka Marija Zabolocká totiž opäť hovorila o "nacistických koreňoch kyjevského režimu", pričom pripomenula aj potlesk pre "muža, ktorý slúžil v notoricky známych nacistických vojenských jednotkách".



Zelenskyj minulý týždeň navštívil Spojené štáty, kde vystúpil na pôde OSN a stretol sa s prezidentom Joeom Bidenom, následne odcestoval do Kanady, ktorá je považovaná za jedného z hlavných spojencov Ukrajiny vo vojne vedenej Ruskom.