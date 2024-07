Kanade príde v boji proti požiaru na pomoc 400 hasičov zo zahraničia

Montreal 26. júla (TASR) - Viac než 400 hasičov príde na pomoc Kanade do boja proti lesnému požiaru, ktorý zúri v Národnom parku Jasper v provincii Alberta a západe krajiny, uviedol vo štvrtok kanadský premiér Justin Trudeau. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Vyše 400 hasičov od našich priateľov z Austrálie, Nového Zélandu, Mexika a Juhoafrickej republiky je na ceste do boja proti lesným požiarom v Alberte, bok po boku s našimi kanadskými tímami," napísal Trudeau v príspevku na sociálnej sieti X.



Rýchlo sa šíriaci požiar už zničil časti starého horského turistického mestečka Jasper v kanadskej časti Skalnatých hôr. Tamojší starosta Richard Ireland upozornil, že škody, ktoré tam požiar napáchal, "sa nedajú opísať ani nahradiť".



V dôsledku rýchlo sa šíriacich plameňov odtiaľ museli tento týždeň evakuovať viac než 25.000 ľudí, píše Guardian.



V stredu večer sa kvalita ovzdušia zhoršila do takej miery, že z oblasti museli evakuovať hasičov bez dýchacích prístrojov. Starosta Ireland pre televíziu CBC povedal, že jeho mesto zažíva "najhoršiu nočnú moru".



Kanada zažila minulé leto najničivejšiu sezónu lesných požiarov v histórii. Zhorelo viac ako 15 miliónov hektárov lesa a evakuovali približne 200.000 ľudí.