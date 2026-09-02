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Kanadská banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni
Trump zaviedol na viaceré kanadské produkty 50-percentné clá od 22. augusta.
Autor TASR
Ottawa 2. septembra (TASR) - Kanadská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. Na jednej strane sa zvýšili inflačné riziká, zároveň však vzrástla neistota, čo sa týka vyhliadok rastu kanadskej ekonomiky. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Bank of Canada v stredu oznámila, že kľúčová úroková sadzba zostáva na pôvodnej hodnote 2,25 %. Hlavná sadzba sa tak nemení už 11 mesiacov po sebe.
Najnovšie rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť dovozné clá na viaceré kanadské produkty a následné odvetné kroky Kanady sa podľa banky odrazia na raste firemných nákladov. To sa následne premietne aj do spotrebiteľských cien. „Riziko zrýchlenia inflácie sa zvýšilo, navyše, nové clá spôsobili, že vzrástla aj neistota v súvislosti s vyhliadkami rastu kanadskej ekonomiky,“ oznámila banka.
Trump zaviedol na viaceré kanadské produkty 50-percentné clá od 22. augusta. Ottawa na to reagovala odvetnými clami na mnohé americké výrobky s platnosťou od 8. septembra.
V 2. kvartáli vzrástla kanadská ekonomika o 3,3 %, zavedenie amerických ciel však môže zasiahnuť do tempa jej rastu. Navyše, odvetné opatrenia Kanady zvyšujú tlak na domáce ceny. Podľa ekonómov je tak rozhodnutie Bank of Canada v súvislosti s úrokovými sadzbami logické. Banka sa rozhodla vyčkať a sledovať, ako sa situácia v ekonomike bude vyvíjať nejaký čas od zvedenia ciel.
Bank of Canada v stredu oznámila, že kľúčová úroková sadzba zostáva na pôvodnej hodnote 2,25 %. Hlavná sadzba sa tak nemení už 11 mesiacov po sebe.
Najnovšie rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť dovozné clá na viaceré kanadské produkty a následné odvetné kroky Kanady sa podľa banky odrazia na raste firemných nákladov. To sa následne premietne aj do spotrebiteľských cien. „Riziko zrýchlenia inflácie sa zvýšilo, navyše, nové clá spôsobili, že vzrástla aj neistota v súvislosti s vyhliadkami rastu kanadskej ekonomiky,“ oznámila banka.
Trump zaviedol na viaceré kanadské produkty 50-percentné clá od 22. augusta. Ottawa na to reagovala odvetnými clami na mnohé americké výrobky s platnosťou od 8. septembra.
V 2. kvartáli vzrástla kanadská ekonomika o 3,3 %, zavedenie amerických ciel však môže zasiahnuť do tempa jej rastu. Navyše, odvetné opatrenia Kanady zvyšujú tlak na domáce ceny. Podľa ekonómov je tak rozhodnutie Bank of Canada v súvislosti s úrokovými sadzbami logické. Banka sa rozhodla vyčkať a sledovať, ako sa situácia v ekonomike bude vyvíjať nejaký čas od zvedenia ciel.