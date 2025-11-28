Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanadská ekonomika rástla v 3. štvrťroku rýchlejšie, ako sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Rast podporil vývoz ropy a vládne výdavky.

Autor TASR
Ottawa 28. novembra (TASR) - Kanadská ekonomika rástla v 3. štvrťroku oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Hrubý domáci produkt v 3. kvartáli medziročne vzrástol o 2,6 % po poklese o 1,8 % v predchádzajúcom štvrťroku, uviedol kanadský štatistický úrad. Ekonómovia počítali s expanziou len o 0,5 %.

Rast podporil vývoz ropy a vládne výdavky. Firemné investície a spotreba domácností však sklamali z dôvodu pretrvávajúcej neistoty vo veci amerických ciel.

Najnovšie údaje podporili názor analytikov, že kanadská centrálna banka v decembri nezníži úrokové sadzby.
