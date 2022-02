Kanadská polícia začala vypratávať demonštrantov na Ambassador Bridge

Windsor 12. februára (TASR) - Kanadská polícia začala v sobotu vypratávať kľúčový most, na ktorom vodiči kamiónov protestujú proti koronavírusovým opatreniam. Úrady v hlavnom meste Ottawa sa medzitým pripravujú na ďalšie demonštrácie, ktoré by do kanadskej metropoly mali priviesť tisíce ľudí.



TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od tlačovej agentúry AFP.



Najvyšší súd provincie Ontário nariadil kamionistom ukončiť blokádu strategického mosta Ambassador Bridge, ktorý spája mesto Windsor v Kanade s Detroitom v americkom štáte Michigan. Protest prinútil veľkých výrobcov automobilov v oboch krajinách zastaviť alebo obmedziť výrobu. Washington v piatok vyzval Ottawu, aby využila svoje federálne právomoci na ukončenie blokády.



Kanadský premiér Justin Trudeau prisľúbil "čoraz silnejší policajný zásah" a dodal, že hranice nemôžu zostať zatvorené a "tento konflikt sa musí skončiť". Provincia Ontário, ktorá je silne závislá od automobilového priemyslu, vyhlásila výnimočný stav.



Kým kanadská polícia začala s vypratávaním mosta, protesty pokračovali - tam aj inde. Napriek tomu, že polícia s podporou obrnených vozidiel pomaly postupovala na most, desiatky demonštrantov naďalej blokovali cestu.



"Vymáhanie zákona pokračuje. Jednotlivci, ktorí sa nachádzajú v zóne demonštrácie, budú zatknutí. Ľuďom odporúčame, aby oblasť okamžite opustili," varovala windsorská polícia. Demonštranti boli varovaní, že ak budú naďalej brániť premávke, môžu čeliť vysokým pokutám, väzeniu a strate vodičského preukazu.



Ambassador Bridge je životne dôležitý pre americký i kanadský automobilový priemysel - prepravuje sa po ňom viac ako 25 percent tovaru vyvážaného oboma krajinami. Ďalšie dva hraničné priechody medzi Kanadou a USA zostávajú stále blokované protestmi - jeden v provincii Manitoba, druhý v provincii Alberta.