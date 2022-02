Kanadská polícia zatkla na hranici s USA 11 protestujúcich

Ottawa 14. februára (TASR) - Kanadská polícia v pondelok oznámila, že zatkla 11 protestujúcich, ktorí mali "tajnú skrýš strelných zbraní" a blokovali hraničný priechod medzi Kanadou a USA, kde ľudia demonštrujú proti pandemickým obmedzeniam.



Priechod sa nachádza medzi obcou Coutts v kanadskej provincii Alberta a medzi americkým štátom Montana, spresnila tlačová agentúra AFP.



Ako uviedla Kráľovská kanadská jazdecká polícia (RCMP), urobila kontroly troch návesov kamiónov, keď sa dozvedela o "malej organizovanej skupine v rámci väčšieho protestu v Coutts..., ktorá mala k dispozícii tajnú skrýš strelných zbraní s veľkým množstvom munície".



"Skupina bola údajne pripravená použiť silu proti policajtom, ak by sa pokúsili prerušiť blokádu," spresnila RCMP.



Polícia dodala, že zhabala pušky, ďalšie ručné strelné zbrane, nepriestrelné vesty, mačetu a "veľké množstvo streliva". Zároveň uviedla, že v predchádzajúci deň prekazila pokus veľkého poľnohospodárskeho traktora a ťahača s návesom vraziť do policajného auta.



Hraničný priechod medzi kanadskou obcou Coutts a obcou Sweet Grass v americkom štáte Montana je už niekoľko dní blokovaný protestujúcimi ľuďmi, ktorí takto prejavujú solidaritu s demonštráciou v kanadskej metropole Ottawa. Tá už teraz vstupuje do tretieho týždňa trvania.



Demonštrácie začali kanadskí kamionisti – žiadali zrušenie povinného očkovania proti koronavírusu, ktoré je nutné pri návrate z USA.



Ich požiadavky však teraz zahŕňajú zrušenie všetkých opatrení proti šíreniu koronavírusu a mnohí protestujúci vyzývajú aj na odchod liberálnej vlády kanadského premiéra Justina Trudeaua.