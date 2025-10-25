< sekcia Zahraničie
Kanadská provincia prestane vysielať reklamu proti clám,hnevala Trumpa
Premiér provincie Doug Ford v piatok na platforme X oznámil, že po rozhovore s kanadským premiérom Markom Carneym provincia od pondelka pozastaví svoju reklamnú kampaň.
Autor TASR
Ottawa 25. októbra (TASR) - Kanadská provincia Ontário po prudkej reakcii amerického prezidenta Donalda Trumpa zastaví vysielanie reklamného spotu namiereného proti americkým clám. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Premiér provincie Doug Ford v piatok na platforme X oznámil, že po rozhovore s kanadským premiérom Markom Carneym provincia od pondelka pozastaví svoju reklamnú kampaň.
„Naším zámerom bolo vždy začať rozhovory o tom, akú ekonomiku chcú Američania vybudovať a o vplyve ciel na zamestnancov a podniky. Svoj cieľ sme dosiahli,“ napísal Ford.
„Po rozhovore s premiérom Carneym Ontário od pondelka pozastaví svoju reklamnú kampaň o USA, aby mohli byť obnovené obchodné rokovania,“ uviedol.
Trump vo štvrtok oznámil, že kvôli tejto reklamnej kampani ukončuje všetky obchodné rokovania so susednou krajinou. Reklamu označil za zavádzajúcu a jej odvysielanie za „neslýchané správanie Kanaďanov“.
V reklamnom spote zaznieva hlas bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý komentuje nevýhody obchodných ciel v úryvkoch z prejavu odvysielaného v rozhlase v roku 1987. Republikánsky prezident, ktorý zomrel v roku 2004, predniesol prejav, v ktorom vysvetlil, prečo sa rozhodol zaviesť obchodné clá na niektoré japonské výrobky.
Trump počas svojho druhého funkčného obdobia často využíva globálne clá, píše agentúra DPA.
