Kanadská provincia prestane vysielať reklamu proti clám,hnevala Trumpa

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Premiér provincie Doug Ford v piatok na platforme X oznámil, že po rozhovore s kanadským premiérom Markom Carneym provincia od pondelka pozastaví svoju reklamnú kampaň.

Premiér provincie Doug Ford v piatok na platforme X oznámil, že po rozhovore s kanadským premiérom Markom Carneym provincia od pondelka pozastaví svoju reklamnú kampaň.

Naším zámerom bolo vždy začať rozhovory o tom, akú ekonomiku chcú Američania vybudovať a o vplyve ciel na zamestnancov a podniky. Svoj cieľ sme dosiahli,“ napísal Ford.

Po rozhovore s premiérom Carneym Ontário od pondelka pozastaví svoju reklamnú kampaň o USA, aby mohli byť obnovené obchodné rokovania,“ uviedol.

Trump vo štvrtok oznámil, že kvôli tejto reklamnej kampani ukončuje všetky obchodné rokovania so susednou krajinou. Reklamu označil za zavádzajúcu a jej odvysielanie za „neslýchané správanie Kanaďanov“.

V reklamnom spote zaznieva hlas bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý komentuje nevýhody obchodných ciel v úryvkoch z prejavu odvysielaného v rozhlase v roku 1987. Republikánsky prezident, ktorý zomrel v roku 2004, predniesol prejav, v ktorom vysvetlil, prečo sa rozhodol zaviesť obchodné clá na niektoré japonské výrobky.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia často využíva globálne clá, píše agentúra DPA.
