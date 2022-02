Kanadská provincia Saskatchewan zruší všetky opatrenia proti covidu

Ottawa 9. februára (TASR) - Kanadská provincia Saskatchewan od nedele zruší takmer všetky opatrenia proti šíreniu koronavírusu vrátane povinnosti preukazovať sa covidpasom. Rúška ostanú povinné vo verejných vnútorných priestoroch ešte do konca mesiaca, rovnako ako karanténa pre osoby s pozitívnym testom na koronavírus.



TASR o tom informuje na základe správy AFP, ktorá sa odvoláva na utorkové vystúpenie predsedu provinčnej vlády Scotta Moea.



Viac než 80 percent obyvateľov Saskatchewanu je zaočkovaných najmenej dvoma dávkami vakcíny proti covidu, polovica z nich má už tri dávky. Nastal tak čas začať považovať covid za endemické ochorenie, myslí si Scott Moe, ktorý v januári prekonal nákazu koronavírusom.



Premiér Saskatchewanu podporil protest kamionistov s názvom Konvoj slobody, ktorý blokuje centrum Ottawy už takmer dva týždne. Demonštranti požadujú zrušenie protipandemických opatrení vrátane očkovacej povinnosti pre ľudí prekračujúcich kanadsko-americkú hranicu.



Postupné uvoľňovanie opatrení plánuje aj provincia Alberta. Podrobnosti chce oznámiť premiér Jason Kenney v priebehu tohto týždňa.



Vo frankofónnej provincii Québec zrušia podľa agentúry AP väčšinu obmedzení do polovice marca, v platnosti však ostane povinnosť nosiť rúško a preukazovanie sa covidpasom. Od najbližšej nedele sa rušia limity na počet osôb zhromaždených vo vnútorných priestoroch. Športoviská a kultúrne prevádzky budú môcť od 21. februára zaplniť polovicu diváckej kapacity a od konca februára sa budú môcť vrátiť k plnej kapacite. Bary a kasína otvoria 28. februára v polovičnej kapacite a od polovice marca už budú môcť fungovať naplno.



Premiér Québecu François Legault pred mesiacom oznámil, že jeho vláda zavedie osobitnú zdravotnú daň pre ľudí odmietajúcich očkovanie proti covidu. Minulý týždeň však informoval, že príslušný zákon je síce už vypracovaný, ale napokon ho nepredloží z dôvodu "rastúcej nespokojnosti" obyvateľstva.



"Chápem, že to rozdeľuje Québečanov, pričom v súčasnosti potrebujeme skôr stavať mosty," povedal podľa verejnoprávnej televízie CBC.