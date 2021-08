Kanadská vláda oznámila povinné očkovanie štátnych zamestnancov

Ottawa 14. augusta (TASR) - Kanadská vláda v piatok oznámila, že bude vyžadovať zaočkovanie proti covidu od federálnych zamestnancov a väčšiny cestujúcich v železničnej, leteckej a lodnej doprave. Opatrenie súvisí s nárastom prípadov nákazy v dôsledku šírenia delta variantu koronavírusu, informovala agentúra AFP.



"Vieme, že vakcíny sú najlepším spôsobom, ako ukončiť túto pandémiu," povedal novinárom minister pre medzivládne záležitosti Dominic LeBlanc, ktorý má vo federálnej vláde na starosti vzťahy s vládami jednotlivých kanadských provincií.



"Očakávame, že federálni štátni zamestnanci budú chcieť splniť túto povinnú požiadavku," dodal. Lehotu na zaočkovanie pre približne 300.000 štátnych zamestnancov oznámia v najbližších týždňoch.



Federálna vláda je najväčším zamestnávateľom v Kanade a podľa LeBlanca je povinné očkovanie zamerané na to, aby krajina dosiahla minimálnu úroveň vakcinácie potrebnú na úplné otvorenie svojej ekonomiky, ako aj ochranu tisícov pracovníkov.



Požiadavka očkovania v prípade sektora dopravy by mala platiť najneskôr od konca októbra. Týkať sa bude všetkých pasažierov v komerčnej leteckej doprave, ako aj ľudí cestujúcich vlakmi medzi kanadskými provinciami alebo veľkými plavidlami, ako sú výletné lode, ohlásil podľa miestnych médií minister dopravy Omar Alghabra.



Najväčšia letecká spoločnosť v krajine Air Canada uviedla, že povinné očkovanie je "vítaným krokom... k ochrane zdravia a bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov aerolínií a všetkých Kanaďanov".



Do piatka dostalo najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu 71 percent z 38 miliónov obyvateľov Kanady. Plne zaočkovaných je takmer 62 percent populácie.



Kanada avizovala, že 7. septembra otvorí pre zaočkovaných cudzincov svoje hranice, ktoré pre pandémiu uzavrela pred rokom a pol.