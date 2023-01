Kanadská vláda vyplatí pôvodným obyvateľom vysoké odškodné

Ottawa 23. januára (TASR) - Kanadská vláda vyplatí desiatkam komunít pôvodných obyvateľov viac ako dve miliardy kanadských dolárov ako odškodné za takmer storočie zlého zaobchádzania s deťmi v internátnych školách. ASR informuje na základe správ



Vyrovnanie vo výške 2,8 miliardy kanadských dolárov, ktoré je výsledkom hromadnej žaloby 325 skupín pôvodných obyvateľov, bude vložené do neziskového fondu nezávislého od vlády.



Podľa tlačovej správy sa táto suma použije na "revitalizáciu vzdelávania, kultúry a jazyka pôvodných obyvateľov - na podporu tých, ktorí prežili, pri ich uzdravovaní a opätovnom spájaní s ich jazykovým a kultúrnym dedičstvom," informovala v pondelok agentúra AFP.



Ako dodala agentúra AP, toto rozhodnutie vlády musí ešte schváliť federálny súd. Malo by sa tak stať koncom februára.



V rokoch 1831-1996 fungovalo v Kanade viac ako 130 internátnych škôl, z ktorých mnohé boli riadené katolíckou cirkvou a boli súčasťou kanadskej politiky asimilácie detí pôvodných obyvateľov.



Za tieto roky nimi prešlo asi 150.000 detí, ktoré boli odrezané od svojich rodín, jazyka a kultúry.



O tejto asimilácii sa v Kanade začalo opäť intenzívne diskutovať po tom, ako boli v posledných dvoch rokoch na pozemkoch bývalých internátnych škôl objavené stovky neoznačených hrobov. Identifikovaných bolo viac ako 1300 takýchto hrobov, pričom posledný začiatkom januára tohto roku.



Predpokladá sa, že v dôsledku chladu, zlej výživy a chorôb zomrelo v internátnych školách najmenej 3200 detí. Mnohé ďalšie boli fyzicky, emocionálne a sexuálne zneužívané.



V roku 2012 podalo 325 skupín pôvodných obyvateľov Kanady žalobu, v ktorej žiadali o odškodnenie za to, že prišli o kontakt so svojím jazykom a kultúrou.



V roku 2015 zverejnila kanadská komisia pre pravdu a zmierenie správu, v ktorej systém internátnych škôl označila za príklad "kultúrnej genocídy".



Pápež František sa vlani počas svojej návštevy v Kanade ospravedlnil za zlo páchané v týchto školách. Toto jeho gesto mnohí preživší ocenili, ale považujú ho len za začiatok náročného procesu uzdravenia a zmierenia.



Kanadský minister pre záležitosti pôvodného obyvateľstva Mark Miller počas víkendu uviedol, že rozhodnutie vlády o odškodnení "nevymaže ani nenapraví minulosť", ale "môže napraviť spôsobené kolektívne škody."