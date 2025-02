Kanadské úrady zadržali pri pokuse o vstup do krajiny z USA 15 ľudí

Ottawa 5. februára (TASR) - Pri pokuse o vstup do Kanady zo Spojených štátov zahynula v posledných troch týždňoch jedna osoba a 15 ďalších zadržali, oznámila v stredu na tlačovej konferencii kanadská polícia. Zdôraznila snahu o zabezpečenie spoločných hraníc, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Išlo o osoby rôznych národností, ktoré podľa polície neboli pripravené na súčasnú kanadskú zimu. Nenašiel sa u nich žiaden fentanyl.



Zadržaní sa pokúšali dostať do Kanady v drsnom počasí s teplotou -20 až -30 stupňov Celzia. "Nemali čiapky, rukavice, ani nič, čo by sme bežne videli v kanadskej zime," poznamenal jeden z predstaviteľov o skupine šiestich zadržaných v kanadskej provincii Manitoba. Jedna osoba zahynula pri inom incidente na následky strelných zranení, ktoré si spôsobil sám počas prenasledovania políciou.



Tlačová konferencia sa konala niekoľko dní po pondelkovom pozastavení hrozby vysokých ciel na Kanadu a Mexiko zo strany USA. Kanadský premiér Justin Trudeau dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ich odloženie po vzájomnom rozhovore. Hovorili o úsilí nasadiť na hraniciach nové technológie a personál, spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, pašovaniu fentanylu a praniu špinavých peňazí.



Pozastavenie ciel nateraz predišlo obchodnej vojne, ktorá by podľa ekonómov poškodila ekonomiky oboch krajín.