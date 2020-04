Kanadskému masakru predchádzala hádka útočníka a jeho partnerky

Toronto 24. apríla (TASR) - Víkendovej najhoršej masovej streľbe v histórii Kanady predchádzala domáca hádka útočníka a jeho partnerky. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Páchateľ prezlečený za policajta, identifikovaný ako 51-ročný Gabriel Wortman, zastrelil v nedeľu v kanadskej provincii Nové Škótsko 22 ľudí. Predtým sa pohádal so svojou priateľkou, ktorú aj fyzicky napadol.



"Dokázala pred ním utiecť. To mohlo byť katalyzátorom nasledujúcich udalostí," povedal Darren Campbell z Kráľovskej kanadskej jazdnej polície (RCMP).



Podľa polície sa žena pred páchateľom skrývala cez noc v lese. Následne zavolala na políciu, ktorej poskytla podrobné informácie o podozrivom vrátane toho, že šoféroval falošné policajné auto a oblečenú mal policajnú uniformu. O viac ako hodinu neskôr začala polícia prijímať núdzové hovory z oblasti vzdialenej viac ako 50 kilometrov od miesta, kde dvojica bývala.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že strelec si svoje prvé obete vybral zámerne, ale potom už zabíjal náhodne. Páchateľa polícia zastrelila v nedeľu napoludnie. Wortman počas svojho vyčíňania tiež podpálil niekoľko domov, ako aj vozidiel.



Masové streľby sú v Kanade, kde je legislatíva týkajúca sa nosenia zbraní prísnejšia než v susedných Spojených štátoch, pomerne zriedkavé. Tamojšia vláda prehodnotila príslušné zákony po tom, ako Marc Lepine v roku 1989 zastrelil na Montrealskej univerzite École Polytechnique 14 žien a potom obrátil zbraň prti sebe. Pred streľbou z uplynulého víkendu to bol najhorší takýto útok v Kanade.