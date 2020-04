Kanadsko-americké hranice zostanú uzavreté aj ďalších 30 dní

Ottawa 18. apríla (TASR) - Hranice medzi Kanadou a Spojenými štátmi zostanú uzavreté ešte ďalších 30 dní v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Oznámil to v sobotu kanadský premiér Justin Trudeau, ktorého citovala agentúra AFP.



"Je to dôležité rozhodnutie, ktoré zaistí bezpečnosť ľuďom na oboch stranách hranice," uviedol. Zároveň zdôraznil, že s mesačným predĺžením uzavretia spoločných hraníc súhlasili obe krajiny.



V rámci platných reštrikcií je povolené cezhraničné cestovanie len v nevyhnutných prípadoch, medzi ktoré patrí aj pokračujúca preprava tovarov. Za normálnych okolností prechádza cez americko-kanadskú hranicu bežne približne 400.000 ľudí denne.



Americký prezident Donald Trump v stredu prisľúbil, že USA a Kanada budú medzi prvými krajinami na svete, ktoré znovu otvoria svoje hranice. Kanadskí predstavitelia však už vtedy varovali, že k tomu nedôjde skôr, než o niekoľko týždňov.



Washington a Ottawa sa dohodli na uzavretí spoločných, 8900 kilometrov dlhých, hraníc pred vyše troma týždňami. Ak by sa nedohodli na predĺžení reštrikcií, ich platnosť by vypršala počas tohto víkendu.



Spojené štáty majú v súčasnosti najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom i úmrtí na svete (aktuálne už vyše 716.000 infikovaných a takmer 38.000 mŕtvych). V Kanade sú obe čísla mnohonásobne nižšie, zatiaľ tam hlásili viac ako 32.000 prípadov nákazy a 1346 úmrtí.