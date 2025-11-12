< sekcia Zahraničie
Kanadský hudobník Neil Young má 80 rokov, do dôchodku sa nechystá
Neil Young prevádzkuje archívnu webovú stránku s názvom Neil Young Archives, na ktorej bezplatne sprístupňuje nevydané nahrávky.
Autor TASR
Bratislava/Toronto 12. novembra (TASR) - Hudobník Neil Young je veľká postavau rocku, folku a country, známy je osobnými, ako aj spoločensko-politickými textami, expresívnym štýlom hry na gitaru a charakteristickým „nosovým“ spevom. Kanadský spevák, skladateľ, hudobník a filmár bude mať v stredu 12. novembra 80 rokov.
V roku 1995 Younga uviedli do Rokenrolovej siene slávy. „Neustále preukazuje nespútanú vášeň umelca, ktorý chápe, že sebarealizácia je jediný spôsob, ako sa vyhnúť vyhoreniu. Z tohto dôvodu zostáva jedným z najvýznamnejších umelcov éry rokenrolu,“ uvádza sa na webovej stránke inštitúcie.
Neil Percival Young sa narodil v roku 1945 v Toronte. Jeho otec bol známy novinár a spisovateľ Scott Young. Chlapec, ktorý trpel detskou obrnou, sa už od útleho veku zaujímal o hudbu a hral na ukulele. Neil začal svoju hudobnú kariéru v 60. rokoch v provincii Winnipeg. Neskôr sa presťahoval do Los Angeles, kde v roku 1966 založil folkrockovú skupinu Buffalo Springfield.
Na začiatku svojej sólovej kariéry, často za podpory kapely Crazy Horse, vydal kritikmi uznávané albumy ako Everybody Knows This Is Nowhere (1969), After the Gold Rush (1970), Harvest (1972), On the Beach (1974) a Rust Never Sleeps (1979). Bol tiež členom skupiny Crosby, Stills, Nash & Young, s ktorou okrem iného nahral album Déja Vu, ktorý sa dostal na vrchol rebríčkov.
Počas kariéry ho sprevádzali aj hudobné telesá The Stray Gators, The Stills-Young Band, The Shocking Pinks, The Bluenotes, Booker T. & the M.G.'s, Lukas Nelson & Promise of the Real, The Chrome Hearts či dokonca priekopníci grunge hnutia Pearl Jam, ktorí s ním nahrali album Mirror Ball (1995).
Od roku 1968 Young vydával takmer každý rok jeden štúdiový album. Medzi jeho najväčšie hity patria „Heart of Gold“, „Old Man“, „The Needle and the Damage Done“, „Ohio“, „Helpless“, „Cinnamon Girl“ a „Harvest Moon“. Veľa ľudí sa stotožňuje s jeho populárnymi rockovými hymnami; dokonca aj súčasný americký prezident Donald Trump často používal na svojich mítingoch Youngovu skladbu z roku 1989 „Rockin' in the Free World“.
Neprekvapilo, že Young podal na hlavu štátu žalobu. Hudobník, ktorý žije v Kalifornii od 60. rokov, získal americké občianstvo až v januári 2020. Okamžite ostro skritizoval Trumpa v otvorenom liste, v ktorom vyhlásil: „Ste hanba mojej krajiny.“
Je spoluzakladateľom benefičného festivalu Farm Aid (1985), ktorého výťažok je každý rok venovaný na podporu amerických farmárov. Založil školu pre postihnuté deti, jazdí na elektromobile vyrobenom podľa vlastného návrhu či bojuje proti fosílnym palivám.
Young bol vždy politicky angažovaný. Na začiatku boli jeho texty hymnou protikultúry, ako napríklad známa protestná pieseň „Ohio“, ktorá vyšla niekoľko dní po streľbe na Kent State University v roku 1970, keď Národná garda štátu Ohio na protivojnovom proteste zastrelila štyroch študentov. Zúčastnil sa aj na charitatívnom koncerte Live Aid (1985).
Hudobník v roku 2012 vydal memoáre s názvom Waging Heavy Peace: A Hippie Dream. Pod pseudonymom Bernard Shakey režíroval či spolurežíroval niekoľko filmov ako Journey Through the Past (1973), Rust Never Sleeps (1979), Human Highway (1982), Greendale (2003), CSNY/Déja Vu (2008) a Harvest Time (2022). Podieľal sa tiež na soundtrackoch k filmom Journey Through the Past (1973), Where the Buffalo Roam (1980), Mŕtvy muž (1995) a Paradox (2018). Za eponymnú skladbu do filmu Philadelphia (1993) bol nominovaný na Oscara, cenu však dostal Bruce Springsteen za pieseň „Streets of Philadelphia“ nominovanú v rovnakej kategórii.
V roku 2015 ho časopis Rolling Stone zaradil Younga na 17. miesto v rebríčku 100 najväčších gitaristov s odôvodnením, že „Neilova hra je ako otvorená trubica vedúca priamo z jeho srdca k publiku“. Jeho štýl hry bol skutočne inšpiráciou pre mnoho kapiel. Je držiteľ troch cien Grammy a siedmich ocenení Juno Awards, v rodnej Kanade dostal niekoľko štátnych vyznamenaní.mMá hviezdu na Kanadskom chodníku slávy (Canada's Walk of Fame).
Neil Young prevádzkuje archívnu webovú stránku s názvom Neil Young Archives, na ktorej bezplatne sprístupňuje nevydané nahrávky. Je známy ako zberateľ vlakových modelov, veteránov a gitár. Je ženatý so známou americkou herečkou, režisérkou a environmentalistkou Daryl Hannahovou. Z dvoch predchádzajúcich manželstiev má tri deti.
Keď sa ho v roku 2018 magazín Rolling Stone opýtal, či má plány na odchod do dôchodku, hudobník zažartoval: „Keď odídem do dôchodku, ľudia si to hneď všimnú, lebo budem mŕtvy.“
Young plánoval tento rok odohrať bezplatný koncert na území vojnou zmietanej Ukrajiny. Vystúpenie malo odštartovať letné európsko-severoamerické turné jeho skupiny Chrome Hearts s názvom „Love Earth“. Od svojho plánu napokon Young upustil. Ako dôvod uviedol obavy o bezpečnosť. Turné, ktoré malo celkovo 28 zastávok, napokon v júni odštartoval vo Švédsku a ukončil v polovici septembra v Los Angeles. Hlavným koncertom európskej časti turné bolo vystúpenie na anglickom festivale Glastonbury.
