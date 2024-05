Kanadský kardinál Lacroix bol zbavený podozrení zo sexuálneho útoku

Vatikán 21. mája (TASR) - Kanadský kardinál Gérald Lacroix bol zbavený podozrení zo sexuálneho útoku voči maloletej osobe. Vyšetrovaním, ktoré nariadil pápež František, sa totiž nezistili žiadne dôkazy o jeho previnení, uviedol v utorok Vatikán citovaný agentúrou AFP.



Kardinál Lacroix, 66-ročný arcibiskup z Québecu a člen pápežského poradného zboru - Rady kardinálov (C9) -, bol obvinený, že sa v 80. rokoch 20. storočia dopustil sexuálneho napadnutia dospievajúceho dievčaťa.



Lacroix, ktorý je arcibiskupom od roku 2011 a kardinálom od roku 2014, tieto obvinenia poprel.



V januári tohto roku vyhlásil, že na čas, kým sa situácia nevyjasní, preruší plnenie svojich povinností. V apríli sa však vo Vatikáne zúčastnil na zasadnutí Rady kardinálov, podotkla AFP.



Kauza, ktorá sa týkala Lacroixa, je súčasťou skupinovej žaloby proti viac ako 100 kňazom v arcidiecéze.



Údajná obeť sexuálneho útoku, z ktorého bol podozrivý Lacroix, mala vtedy 17 rokov. Pápež požiadal o prešetrenie tohto prípadu sudcu na dôchodku Andrého Denisa, ktorého úlohou bolo zistiť, či existuje dostatok dôkazov na to, aby bol začatý kánonický - alebo cirkevný - proces.



Správu o svojich zisteniach Denis zaslal začiatkom mája do Vatikánu, ktorý vo svojom vyhlásení informoval, že neidentifikoval zo strany kardinála "žiadne činy, ktoré by predstavovali nesprávne konanie alebo zneužitie".