Kanadský minister práce odstúpil pre sporné tvrdenia o svojom pôvode

Ottawa 21. novembra (TASR) - Kanadský minister práce Randy Boissonnault obvinený z falšovania informácií o svojom domorodom pôvode odstúpil v stredu z funkcie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, podľa ktorej je to pre už aj tak oslabenú kanadskú vládu, snažiacu sa o zmierenie s pôvodnými obyvateľmi, to obrovská hanba.



Boissonnault, ktorý sa funkcie ujal len vlani v júli, sa nedávno dostal pod paľbu kritiky pre sporné vyhlásenia o svojom pôvode, ktoré opozícia označila za podvodné. Problematickým je tiež jeho podiel v spoločnosti, ktorá o sebe klamlivo vyhlasovala, že ju vlastnia pôvodní obyvatelia a uchádzala sa tak o štátne zákazky vyhradené práve pre túto komunitu.



Kancelária premiéra Justina Trudeaua oznámila, že Boissonnault zo svojho postu odstúpi okamžite, aby sa "sústredil na objasnenie týchto obvinení". Jeho agendu dočasne prevezme ministerka pre záležitosti veteránov Ginette Petitpasová Taylorová.



Boissonnault sa ospravedlnil za nejasnosti týkajúce sa jeho pôvodu. Trvá však na tom, že o sebe nikdy nevyhlasoval, že má domorodé korene. Rovnako vraj ani nikdy nesúhlasil s tým, aby jeho obchodný partner tvrdil, že ich spoločnosť vlastnia pôvodní obyvatelia. Kritiku týmito vyjadreniami neutlmil a z radov poslancov zaznievajú na jeho adresu obvinenia z podvodu, respektíve klamstiev o pôvode za účelom osobného zisku.



Trudeau sa ako predseda vlády snažil uprednostňovať zmierenie s približne 600 domorodými kmeňmi Kanady, pričom sa oficiálne ospravedlnil za krivdy z minulosti a vyčlenil miliardy dolárov na pozdvihnutie komunít pôvodného obyvateľstva, ktoré v minulosti čelili neprimeranej miere chudoby či násilia. Čelí však aj kritike za to, že v roku 2019 odvolal po hádke ministerku spravodlivosti Jody Wilsonovú-Raybouldovú, ktorá zastávala tento post ako vôbec prvá predstaviteľka pôvodného obyvateľstva.



Jeho menšinová liberálna vláda má po deviatich rokoch pri moci veľmi nízku podporu verejnosti a po strate podpory malej ľavicovej frakcie v parlamente jej kedykoľvek hrozia predčasné voľby.