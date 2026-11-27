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Kanadský parlament prijal petíciu o odchode veľvyslanca USA z funkcie
Spojené štáty a Kanada naďalej vedú obchodnú vojnu, hoci Carney aj americký prezident Donald Trump sa nedávno vyjadrili, že rokovania napredujú.
Autor TASR
Ottawa 27. novembra (TASR) - Vláda kanadského premiéra Marka Carneyho musí do januára rozhodnúť o tom, čo urobí s petíciou požadujúcou odchod amerického veľvyslanca Petea Hoekstru z funkcie. Parlament prijal petíciu tento týždeň a podpísalo sa pod ňu takmer 300.000 ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Spojené štáty a Kanada naďalej vedú obchodnú vojnu, hoci Carney aj americký prezident Donald Trump sa nedávno vyjadrili, že rokovania napredujú. AFP však pripomína, že podobné vyjadrenia prišli aj v auguste tesne pred ich zlyhaním.
Hoekstra, bývalý republikánsky kongresman z Michiganu a spojenec prezidenta, pôsobí vo funkcii od apríla 2025. Poslankyňa kanadskej strany Zelených Elizabeth Mayová, ktorá v stredu predložila petíciu v Dolnej snemovni, označila Hoekstru za „najmenej diplomatického diplomata“. „Myslím si, že je dôležité poznamenať, že Kanaďania v tejto elektronickej petícii drvivou väčšinou jasne povedali, že Pete Hoekstra nie je v Kanade vítaný,“ zdôraznila.
Veľvyslanec bol podľa Mayovej „opakovane hrubý a urážal Kanaďanov“. Viac ako 280.000 Kanaďanov požiadalo vládu, aby ho oficiálne vyhlásila za personu non grata a odobrala mu právo pôsobiť v krajine na diplomatickej pozícii, skonštatovala Mayová.
Vláda musí do 45 dní odpovedať na petície predložené v Dolnej snemovni. Občania v dokumente obvinili Hoekstru, že normalizuje Trumpove hrozby o anexii Kanady Spojenými štátmi. Vyčítajú mu aj to, že Hoekstra sa vulgárne vyjadril na adresu kanadského predstaviteľa kanadskej provincie Ontário pre reklamu proti americkým clám, ktorá využila citát bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana o voľnom obchode.
Spojené štáty a Kanada naďalej vedú obchodnú vojnu, hoci Carney aj americký prezident Donald Trump sa nedávno vyjadrili, že rokovania napredujú. AFP však pripomína, že podobné vyjadrenia prišli aj v auguste tesne pred ich zlyhaním.
Hoekstra, bývalý republikánsky kongresman z Michiganu a spojenec prezidenta, pôsobí vo funkcii od apríla 2025. Poslankyňa kanadskej strany Zelených Elizabeth Mayová, ktorá v stredu predložila petíciu v Dolnej snemovni, označila Hoekstru za „najmenej diplomatického diplomata“. „Myslím si, že je dôležité poznamenať, že Kanaďania v tejto elektronickej petícii drvivou väčšinou jasne povedali, že Pete Hoekstra nie je v Kanade vítaný,“ zdôraznila.
Veľvyslanec bol podľa Mayovej „opakovane hrubý a urážal Kanaďanov“. Viac ako 280.000 Kanaďanov požiadalo vládu, aby ho oficiálne vyhlásila za personu non grata a odobrala mu právo pôsobiť v krajine na diplomatickej pozícii, skonštatovala Mayová.
Vláda musí do 45 dní odpovedať na petície predložené v Dolnej snemovni. Občania v dokumente obvinili Hoekstru, že normalizuje Trumpove hrozby o anexii Kanady Spojenými štátmi. Vyčítajú mu aj to, že Hoekstra sa vulgárne vyjadril na adresu kanadského predstaviteľa kanadskej provincie Ontário pre reklamu proti americkým clám, ktorá využila citát bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana o voľnom obchode.