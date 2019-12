Kanadský parlament sa zišiel na ustanovujúcej schôdzi

Montreal 6. decembra (TASR) - Kanadský parlament sa v noci na piatok SEČ stretol na svojej prvej schôdzi.



Ako informovala agentúra DPA, poslanci nového parlamentu si vypočuli tzv. trónnu reč, v ktorej Julie Payettová - generálna guvernérka a predstaviteľka britskej kráľovnej Alžbety II. - prezentovala priority novej vlády premiéra Justina Trudeaua.



Ako uviedla, ide v prvom rade o boj proti zmene klímy, pomoc strednej triede a zlepšenie zdravotného systému a liekovej politiky. Pripomenula, že v Kanade bude vládnuť menšinová vláda, keďže Trudeauova Liberálna strana Kanady síce v októbri parlamentné voľby vyhrala, ale nepodarilo sa jej získať väčšinu kresiel v 338-člennej dolnej snemovni kanadského parlamentu.



Payettová preto zdôraznila nutnosť jednoty národa a spolupráce, aby sa podarilo dosiahnuť stanovené ciele a ašpirácie.



Zopakovala záväzok Justina Trudeaua, že Kanada do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu. Vláda chce tiež zastaviť vlnu trestných činov spáchaných pomocou strelných zbraní, zakázať útočné zbrane, usilovať sa o zmierenie s pôvodným obyvateľstvom a obhajovať "medzinárodný poriadok, keď je spochybňovaný, najmä pokiaľ ide o obchodné otázky a počítačovú bezpečnosť".



Po rozprave budú poslanci parlamentu v nadchádzajúcich dňoch alebo týždňoch hlasovať o programe vlády.



Ak by plány vlády neodobrili, mohlo by to spustiť predčasné voľby.



Politologička Lori Williamsová však na margo tohto scenára uviedla, že "Kanaďania sa v blízkej budúcnosti netúžia vrátiť k voľbám". Dodala, že "história ukázala, že každá strana, ktorá vyvolala predčasné voľby, za to zaplatila."



Poznamenala, že na to, aby Justin Trudeau zostal pri moci, pokúsi sa pravdepodobne získať podporu ľavicovej Novej demokratickej strany, ktorá je politicky blízka jeho liberálom. Vedenie separatistického bloku Quebečania (Québécois) s 32 poslancami tiež uviedlo, že je otvorené jednorazovým partnerstvám.



Williamsová dodala, že Trudeauovu schopnosť vládnuť čaká ťažká skúška, keďže je zvyknutý vládnuť sám. V novej politickej situácii bude "musieť byť ochotný robiť kompromisy s ostatnými, byť zmierlivý a prekonať spory".