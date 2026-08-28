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Kanadský politik: Je načase premenovať Trumpovu ulicu v Ottawe
Snahy o premenovanie Trumpovej ulice v ottawskej mestskej štvrti Central Park stroskotali už v roku 2021 po tom, čo tento nápad neodsúhlasili miestni obyvatelia.
Autor TASR
Ottawa 28. augusta (TASR) - Ulica v kanadskom hlavnom meste Ottawa nesúca meno amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala konečne zmeniť svoj názov, vyhlásil tamojší radný Riley Brockington v reakcii na obchodnú vojnu medzi USA a Kanadou. TASR o tom informuje na základe televízií CBC a CNN.
Snahy o premenovanie Trumpovej ulice v ottawskej mestskej štvrti Central Park stroskotali už v roku 2021 po tom, čo tento nápad neodsúhlasili miestni obyvatelia. Zo 62 domácností 21 hlasovalo za, 21 proti a 20 nehlasovali vôbec.
Brockington však tvrdí, že je načase ukončiť túto „hanbu“ vzhľadom na opakujúce sa vyhrážky Trumpa voči kanadskej suverenite a ekonomike. „Hanbím sa, že v (obvode) River Ward je ulica s názvom Trumpova ulica a hanbím sa, že v hlavnom meste sme si takto Donalda Trumpa v tomto ohľade uctili,“ doplnil.
Radný chce s tamojšími obyvateľmi začať proces premenovania po nasledujúcich voľbách. Uviedol, že je odhodlaný to dotiahnuť do konca. „Myslím si, že nastal čas, keď sa pozrieme na škody a spúšť, ktoré prezident spôsobil, a to aj v našej vlastnej krajine. Už sme za hranicou debaty,“ dodal.
Ottawská štvrť Central Park má niekoľko ulíc pomenovaných po miestach alebo osobnostiach spojených s New Yorkom. Brockington sa k premenovaniu Trumpovej ulice vyjadril počas diskusie o návrhu primátora Marka Sutcliffa na podporu podnikov zasiahnutých novými americkými clami.
Premenovanie ulice podľa Sutcliffa môže byť problémové pre tamojších obyvateľov, pretože by si museli zmeniť údaje na dokladoch. „Keby to bolo na mne, v Ottawe by nebolo nič pomenované po Donaldovi Trumpovi,“ dodal.
Ottawský radný Tim Tierney pre televíziu CNN uviedol, že pre ulicu je na stole viacero možných názvov, napríklad Obamova, Ontárijská, Kanadská, Bobria alebo Ulica Mexického zálivu.
Trump vo štvrtok dekrétom nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké. Jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký.
Snahy o premenovanie Trumpovej ulice v ottawskej mestskej štvrti Central Park stroskotali už v roku 2021 po tom, čo tento nápad neodsúhlasili miestni obyvatelia. Zo 62 domácností 21 hlasovalo za, 21 proti a 20 nehlasovali vôbec.
Brockington však tvrdí, že je načase ukončiť túto „hanbu“ vzhľadom na opakujúce sa vyhrážky Trumpa voči kanadskej suverenite a ekonomike. „Hanbím sa, že v (obvode) River Ward je ulica s názvom Trumpova ulica a hanbím sa, že v hlavnom meste sme si takto Donalda Trumpa v tomto ohľade uctili,“ doplnil.
Radný chce s tamojšími obyvateľmi začať proces premenovania po nasledujúcich voľbách. Uviedol, že je odhodlaný to dotiahnuť do konca. „Myslím si, že nastal čas, keď sa pozrieme na škody a spúšť, ktoré prezident spôsobil, a to aj v našej vlastnej krajine. Už sme za hranicou debaty,“ dodal.
Ottawská štvrť Central Park má niekoľko ulíc pomenovaných po miestach alebo osobnostiach spojených s New Yorkom. Brockington sa k premenovaniu Trumpovej ulice vyjadril počas diskusie o návrhu primátora Marka Sutcliffa na podporu podnikov zasiahnutých novými americkými clami.
Premenovanie ulice podľa Sutcliffa môže byť problémové pre tamojších obyvateľov, pretože by si museli zmeniť údaje na dokladoch. „Keby to bolo na mne, v Ottawe by nebolo nič pomenované po Donaldovi Trumpovi,“ dodal.
Ottawský radný Tim Tierney pre televíziu CNN uviedol, že pre ulicu je na stole viacero možných názvov, napríklad Obamova, Ontárijská, Kanadská, Bobria alebo Ulica Mexického zálivu.
Trump vo štvrtok dekrétom nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké. Jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký.