Kanadský premiér Carney oznámil parlamentné voľby 28. apríla

Ottawa 23. marca (TASR) – Predčasné parlamentné voľby v Kanade sa uskutočnia 28. apríla, oznámil v nedeľu nový premiér krajiny Mark Carney. Vyhlásil tiež, že potrebuje silný mandát na riešenie hrozby, ktorú podľa neho pre kanadské hospodárstvo predstavujú clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Voľby sa mali až v októbri, no Carney sa skorším dátumom pokúša využiť nárast preferencií svojej Liberálnej strany od januára, keď Trump začal hroziť Kanade zavedením ciel a vtedajší kanadský premiér Justin Trudeau oznámil svoju rezignáciu. Trump tiež opakovane deklaroval, že chce, aby sa Kanada stala 51. štátom USA.



"Vzhľadom na neopodstatnené obchodné kroky prezidenta Trumpa a jeho vyhrážky voči našej suverenite stojíme pred najvýznamnejšou krízou našich čias," povedal Carney, keď oznámil termín volieb a súčasne začiatok predvolebnej kampane.



Carney, bývalý guvernér centrálnej banky bez predošlých skúseností s politikou alebo volebnými kampaňami, prevzal vedenie liberálov pred dvoma týždňami po tom, ako členov strany presvedčil, že je najlepším kandidátom na vyrovnanie sa s Trumpom.



Teraz má päť týždňov na to, aby si získal aj voličov. Prieskumy ukazujú, že liberáli, ktorí sú pri moci od roku 2015, aktuálne mierne vedú pred hlavnou opozičnou Konzervatívnou stranou. V januári za ňou ešte zaostávali o viac ako 15 percentuálnych bodov. Analytici to pripisujú sčasti politike Trumpa voči Kanade a aj zmenám vo vedení liberálov.