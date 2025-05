Kanadský premiér Carney predstavil zloženie nového kabinetu

Ottawa 13. mája (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v utorok predstavil svoju novú vládu, ktorá podľa neho nanovo zadefinuje hospodárske a bezpečnostné vzťahy so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Carneyho Liberálna strana (LPC) v apríli zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách. Situáciu v Kanade, kde sa na začiatku roka zdalo, že parlamentné voľby s prehľadom vyhrajú konzervatívci na čele so 45-ročným Pierrom Poilievrom, výrazne ovplyvnili vyjadrenia šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Ten opakovane tvrdil, že susedná Kanada sa stane 51. štátom USA, a uvalil na ňu clá.



Carney krátko po volebnom víťazstve sľúbil tvrdý prístup voči Washingtonu v otázke dovozných ciel a miliardové investície do znižovania závislosti od Spojených štátov.



„Kanaďania si zvolili novú vládu so silným mandátom na definovanie nového hospodárskeho a bezpečnostného vzťahu so Spojenými štátmi,“ uviedla v utorok vo vyhlásení kancelária kanadského premiéra.



V novom kabinete zostáva niekoľko kľúčových postáv, ktoré sa podieľali na rokovaniach s americkou administratívou o clách. Sú tam spojenci expremiéra Justina Trudeaua, avšak jej súčasťou sú aj nové tváre, konštatuje AFP.



Ministrom zodpovedným za obchod medzi Kanadou a USA je Dominic LeBlanc, ktorý v posledných týždňoch priamo rokoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom.



Bývalá ministerka zahraničných vecí Melanie Jolyová bola menovaná za ministerku priemyslu. Šéfkou kanadskej diplomacie sa stala bývalá ministerka obrany Anita Anandová.



Doterajší minister financií Francois-Philippe Champagne zostáva vo svojej funkcii.



Exministerka financií Chrystia Freelandová bola menovaná za ministerku dopravy a vnútorného obchodu.



Bývalý bankár Goldman Sachs Tim Hodgson je novým ministrom pre prírodné zdroje. Vo funkcii nahradil Jonathana Wilkinsona.



Bývalý novinár Evan Solomon sa stal ministrom pre umelú inteligenciu a digitálne inovácie. Ide o nový post, ktorý podľa AFP naznačuje Carneyho záväzok transformovať kanadskú ekonomiku.



Okrem ministrov Carney vymenoval aj desať štátnych tajomníkov, informuje agentúra Reuters.



Carney vystriedal v úrade premiéra Justina Trudeaua, ktorý svoju rezignáciu oznámil začiatkom januára vzhľadom na nepriaznivé výsledky v prieskumoch verejnej mienky a vnútrostranícke nezhody. Od svojho nástupu do funkcie sa Carney podľa AFP usiloval vytvoriť odstup od predchádzajúcej liberálnej vlády, ktorá počas svojho viac ako desať rokov trvajúceho vládnutia strácala popularitu.