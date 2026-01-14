Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanadský premiér Carney pricestoval na štvordňovú štátnu návštevu Číny

Na snímke Mark Carney. Foto: TASR/AP

Ide o prvú návštevu kanadského premiéra v Číne za posledných osem rokov a Carney by sa v jej rámci mal v piatok stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Autor TASR
Peking 14. januára (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v stredu začal štvordňovú oficiálnu návštevu Číny, informovala štátna televízia CCTV. TASR správu prebrala od agentúr AFP a AP.

Ide o prvú návštevu kanadského premiéra v Číne za posledných osem rokov a Carney by sa v jej rámci mal v piatok stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja sa naposledy stretli na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v októbri v juhokórejskom Kwangdžu. Carney stretnutie popísal ako „zlomový bod“ v napätých vzťahoch medzi dvoma krajinami.

Agentúra AFP uvádza, že vzťahy medzi Kanadou a Čínou sa zhoršili po decembri 2018, keď vo Vancouveri zatkli vysokopostavenú manažérku čínskeho technologického giganta Huawei na základe amerického zatykača a následnom zadržaní dvoch Kanaďanov v Číne pre obvinenia zo špionáže.

Carney sa počas svojej návštevy má stretnúť aj s čínskym premiérom Li Čchiangom a zástupcami podnikateľského sektora. Peking tento týždeň uviedol, že návšteve kanadského premiéra „prikladá veľký význam“.
