Kanadský premiér Carney sa zaviazal poraziť USA v obchodnej vojne

Ottawa 29. apríla (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v utorok v Ottawe ohlásil víťazstvo svojej Liberálnej strany (LPC) v predčasných parlamentných voľbách. Tvrdí, že je pripravený spolupracovať s ostatnými stranami a zaviazal sa poraziť Spojené štáty v obchodnej vojne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa aktuálnej volebnej projekcie televízie CBC News získali liberáli (LPC) 167 kresiel, konzervatívci (CPS) 145 kresiel, stredoľavý separatistický blok Québecois 23 kresiel, Nová demokratická strana sedem kresiel a Zelení jedno kreslo. Na vytvorenie väčšinovej vlády musí LPC získať najmenej 172 kresiel v 343-člennej dolnej komore parlamentu a pravdepodobne len tesne nedosiahne potrebnú väčšinu.



„Náš starý vzťah so Spojenými štátmi, založený na postupnej integrácii, sa skončil,“ oznámil Carney vo víťaznom prejave v Ottawe. „Systém otvoreného celosvetového obchodu, ktorý bol zakotvený Spojenými štátmi, systém, na ktorý sa Kanada spoliehala od druhej svetovej vojny, systém, ktorý síce nebol dokonalý, ale ktorý našej krajine po desaťročia pomáhal prinášať prosperitu, sa skončil,“ skonštatoval.



Carney doplnil, že nadchádzajúce mesiace budú náročné a budú si vyžadovať obete. Sľúbil tvrdý prístup proti Washingtonu v otázke dovozných ciel a miliardové investície do znižovania závislosti od Spojených štátov.



„Amerika chce našu pôdu, naše zdroje, našu vodu, našu krajinu,“ vyhlásil s odkazom na vyjadrenia Trumpa o anexii Kanady. „Toto nie sú prázdne hrozby. Prezident Trump sa nás snaží zlomiť, aby si nás mohla Amerika privlastniť. To sa nikdy, nikdy nestane,“ zdôraznil premiér.



Podľa Shachi Kurlovej z výskumnej agentúry Angus Reid Institute výsledky volieb ovplyvnili tri faktory: odpor voči konzervatívcom, obavy z Trumpových ciel a odchod nepopulárneho bývalého premiéra LPC Justina Trudeaua, čo umožnilo návrat viacerých voličov k strane.



Líder kanadských konzervatívcov (CPS) Pierre Poilievre priznal porážku vo voľbách a budúcej liberálnej vláde prisľúbil spoluprácu pri riešení obchodnej vojny s administratívou amerického prezidenta. Zdôraznil však, že jeho strana bude vládu dôsledne kontrolovať.