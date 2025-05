Kanadský premiér Carney v utorok navštívi Trumpa v Bielom dome

Ottawa 2. mája (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v utorok (6. mája) navštívi amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome. O plánovanom stretnutí v piatok informoval Carney, ktorý uviedol, že bude s Trumpom diskutovať o obchodných a bezpečnostných otázkach, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Carney a Trump spolu v utorok telefonovali po tom, čo Liberálna strana (LPC) kanadského premiéra zvíťazila v pondelňajších predčasných parlamentných voľbách. Americký prezident zablahoželal Carneymu k víťazstvu a podľa kancelárie kanadského premiéra sa lídri dohodli, že sa v najbližšom období osobne stretnú.



„Kanaďania zvolili novú vládu, ktorá sa postaví prezidentovi Trumpovi a vybuduje silnú ekonomiku,“ povedal Carney vo svojom prvom vyjadrení od volebnej noci, pripomína AP.



Trump sa opakovane vyjadril, že susedná Kanada sa stane 51. štátom USA, a uvalil na ňu clá. Situáciu v Kanade, kde sa na začiatku roka zdalo, že parlamentné voľby s prehľadom vyhrajú konzervatívci na čele so 45-ročným Pierrom Poilievrom, výrazne ovplyvnili práve spomínané clá či Trumpove vyjadrenie o pripojení Kanady k USA. To pomohlo vládnucim liberálom 60-ročného Marka Carneyho, ktorý vo funkcii premiéra nahradil Justina Trudeaua.



Nový kanadský premiér v piatok povedal, že témou stretnutia s Trumpom budú bezpečnostné a obchodné otázky. „Zameriame sa na bezprostredné obchodné tlaky, ako aj na širší budúci ekonomický a bezpečnostný vzťah medzi našimi dvoma suverénnymi krajinami,“ uviedol Carney.



Zároveň oznámil, že nový menšinový liberálny kabinet predstaví v týždni od 12. mája a parlament sa znovu zíde 26. mája. Otvárací prejav prednesie britský kráľ Karol III. Buckinghamský palác v piatok uviedol, že kráľ sa spoločne so svojou manželkou Kamilou 26. a 27. mája zúčastní na otvorení parlamentu.



AFP pripomína, že pôjde o Karolovu prvú návštevu Kanady od jeho korunovácie v roku 2022. Zároveň to bude jeho prvá cesta do niektorej krajiny Commonwealthu od jeho cesty do Austrálie a na Samou v októbri minulého roka.