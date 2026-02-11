< sekcia Zahraničie
Kanadský premiér Carney vyjadril ľútosť nad streľbou v Tumbler Ridge
Utorková streľba na strednej škole v Tumbler Ridge si vyžiadala najmenej desať obetí, vrátane predpokladanej útočníčky.
Autor TASR
Ottawa 11. februára (TASR) - Kanada smúti po utorkovej masovej streľbe v meste Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbia. Kanadský premiér Mark Carney v stredu na znak smútku požiadal o spustenie všetkých vlajok v krajine na pol žrde na sedem dní. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Národ smúti s vami. Kanada stojí pri vás,“ povedal Carney v krátkom vyhlásení.
„Prekonáme to. Poučíme sa z toho. Ale teraz je čas, aby sme sa spojili, ako to Kanaďania vždy v takýchto situáciách robia, v týchto strašných situáciách, aby sme sa navzájom podporovali, spoločne smútili a spoločne rástli,“ dodal premiér.
Utorková streľba na strednej škole v Tumbler Ridge si vyžiadala najmenej desať obetí, vrátane predpokladanej útočníčky. Podľa AFP patrí medzi najsmrteľnejšie incidenty v histórii Kanady.
Šesť obetí zahynulo v škole, siedma počas prevozu do nemocnice, oznámila kanadská polícia. Dve ďalšie telá sa našli v neďalekej budove. Zranenia utrpelo najmenej 25 osôb.
Telo pravdepodobnej útočníčky polícia našla v škole so strelnou ranou, ktorú si zrejme spôsobila sama. Informácie o motíve a totožnosti strelkyne ani obetí polícia nezverejnila.
Poľutovanie nad incidentom vyjadril aj kráľ Karol III. ako hlava štátu. Po formálnej stránke nie je „britský kráľ nad Kanadou“, ale kanadský kráľ. V oficiálnom vyhlásení uviedol, že spolu s kráľovnou Kamilou sú „hlboko šokovaní a zarmútení“.
Tumbler Ridge je malé mestečko v provincii Britská Kolumbia s približne 2400 obyvateľmi. Podobné smrteľné incidenty na školách sú v Kanade veľmi zriedkavé, najmä v porovnaní so susednými Spojenými štátmi.
