Kanadský premiér je po porážke vo voľbách v Toronte pod tlakom

Toronto 25. júna (TASR) - Liberálna strana kanadského premiéra Justina Trudeaua v utorok prehrala doplňovacie voľby v jednom z okrskov v meste Toronto, ktorý ovládala od roku 1993. Analytici tieto voľby označili za referendum o spôsobe, akým premiér Justin Trudeau vedie vládu a spravuje krajinu, uvádza TASR.



Stanica Radio Canada informovala, že kandidátka liberálov Leslie Churchová priznala porážku, pričom vo svojom statuse na sieti X napísala, že jej voliči takto poslali strane jasné posolstvo, že chcú, aby si ich politici opäť získali ich dôveru. Dodala súčasne, že o hlasy voličov sa chce uchádzať aj v parlamentných voľbách.



Ako v utorok informovala agentúra AP, táto tesná prehra v najväčšom kanadskom meste, tradičnej bašte liberálov, neveští pre Trudeaua nič dobré pred voľbami, ktoré sa očakávajú na jeseň 2025.



"Justinova pozícia je vo vnútri strany vážne oslabená," povedal kanadský historik Robert Bothwell na margo výsledku volieb v okrsku Toronto-St. Paul's a víťazstva konzervatívneho kandidáta.



Bothwell objasnil, že vedenie i členská základňa Liberálnej strany doteraz vždy akceptovali spôsob, akým Trudeau vedie stranu. Nespokojenci sa radšej vzdali vládnych postov namiesto toho, "aby verejne reptali". Po volebnej porážke v Toronto-St. Paul's však Bothwell očakáva kritiku na adresu dlhoročného premiéra.



Trudeau pred časom vyhlásil, že má v úmysle viesť stranu do ďalších volieb. Liberáli, ktorí sú pri moci od roku 2015, však v prieskumoch verejnej mienky zaostávajú, najmä pre obavy voličov zo stúpajúcich životných nákladov.



Nelson Wiseman, emeritný profesor na Univerzite v Toronte, uviedol, že liberáli prišli o svoju baštu v Toronte nie preto, že by líder konzervatívcov Pierre Poilievre a jeho strana mali takú veľkú verejnú podporu, ale v dôsledku prehlbujúcej sa averzie ľudí voči Trudeauovi.



"Tlak na Trudeaua, aby oznámil, že odstúpi, je teraz obrovský," dodal Wiseman. Vyslovil tiež očakávanie, že liberáli teraz od znepokojenia z výsledkov svojej politiky "prejdú do istého druhu paniky". Poznamenal, že priemerná "životnosť" premiérov v Kanade bola od 50. rokov minulého storočia približne desať rokov.



Liberál Justin Trudeau sa dostal k moci v roku 2015 po takmer desiatich rokoch vlády konzervatívcov. Medzi hlavné opatrenia jeho vlády patrí uvoľnenie imigračných pravidiel, legalizácia kanabisu a uhlíková daň ako nástroj boja proti zmenám klímy.



Pierre Trudeau, otec súčasného premiéra, sa dostal k moci v roku 1968 a na vlne "trudeaumánie" viedol Kanadu takmer 16 rokov.