Kanadský premiér Justin Trudeau odstupuje z funkcie

Ottawa 6. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v pondelok popoludní oznámil svoju rezignáciu z postu šéfa kanadskej vlády. Trudeau, ktorý je v úrade viac ako deväť rokov tak urobil v čase vrcholiacej vládnej krízy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Mám v úmysle odstúpiť z funkcie lídra strany a z funkcie premiéra," vyhlásil Trudeau na tlačovej konferencii v Ottawe po dlhotrvajúcej politickej kríze, v ktorej ho na odstúpenie vyzývali viacerí členovia jeho stredoľavej Liberálnej strany Kanady. Trudeau v úrade zotrvá až dokým si strana nezvolí nového lídra.



"Táto krajina si zaslúži skutočnú voľbu v nasledujúcich voľbách a mne je jasné, že ak budem musieť viesť vnútrostrannícke súboje, nemôžem byť najlepšou voľbou," vyhlásil odchádzajúci premiér.



Agentúra DPA pripomína, že Trudeauovej menšinovej vláde, ktorá je už aj tak veľmi nepopulárna, zasadila minulý mesiac veľkú ranu rezignácia ministerky financií Chrystie Freelandovej. Tá sa dostala s premiérom do sporu v otázke hospodárskej politiky.



Rokovanie kanadského parlamentu bude teraz až do 24. marca pozastavené. Liberáli by si dovtedy mali zvoliť nové vedenie. Všetky tri hlavné opozičné strany už vyhlásili, že po obnovení činnosti parlamentu plánujú iniciovať hlasovanie o nedôvere vláde. Agentúra AP preto považuje predčasné voľby za takmer isté. Hlasovanie v riadnom termíne sa pritom malo uskutočniť do 20. októbra.



Trudeau sa dostal k moci v roku 2015 po desiatich rokoch vlády Konzervatívnej strany. Verejnosť spočiatku jeho víťazstvo vítala a považovala ho za návrat krajiny k jej liberálnej minulosti.



Popularita 53-ročného syna jedného z najslávnejších kanadských premiérov Pierra Trudeaua sa však v uplynulých rokoch prudko prepadla. Podľa AP sa tak udialo pre celý rad problémov vrátane prudko rastúcich cien potravín a bývania, ako aj zvýšenému prílevu prisťahovalcov.



Politické kríza sa navyše deje v čase, keď novozvolený prezident USA Donald Trump pohrozil, že zavedie 25 percentné clá na všetok kanadský tovar. Trump svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že kanadská vláda nerobí dostatočné opatrenia na zastavenie prílivu drog a migrantov cez kanadsko-americkú hranicu.