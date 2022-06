Kanadský premiér mal pozitívny test na covid, už druhýkrát od januára

Toronto 13. júna (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau mal už druhýkrát od januára tohto roku pozitívny výsledok testu na COVID-19.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že pozitívny výsledok testu Trudeauovi vyšiel len niekoľko dní po jeho stretnutí s prezidentom USA Joeom Bidenom a ďalšími lídrami na Summite Amerík v Los Angeles.



Informáciu o výsledku testu Trudeau zverejnil v pondelok na platforme Twitter. Túto príležitosť opäť využil na to, aby vyzval ešte nezaočkovaných ľudí, aby podstúpili vakcináciu proti covidu.



Dodal, že sa cíti dobre, a vyjadril presvedčenie, že je to práve vďaka tomu, že sa svojho času dal zaočkovať.



Agentúra AFP pripomenula, že Trudeau mal pozitívny test aj 31. januára. Už týždeň pred testovaním vtedy strávil v karanténe, pretože jedno z jeho detí malo pozitívny test.



Koronavírus sa do rodiny Trudeauovcov dostal už v prvých mesiacoch pandémie, keď sa ním v polovici marca roku 2020 nakazila manželka premiéra Sophie Grégoire Trudeauová. Trudeau bol vtedy v domácej karanténe, nepociťoval žiadne príznaky choroby a neurobil si ani testy, aby zistil, či tiež nakazil.



Kanada patrí k tým krajinám sveta, ktoré majú jednu z najvyšších mier zaočkovanosti proti covidu, dodala AFP.