Kanadský premiér odsúdil nezákonnú inváziu Izraela do Libanonu
Autor TASR
Ottawa 31. marca (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v utorok odsúdil nasadenie izraelských vojsk proti cieľom proiránskeho militantného hnutia Hizballáh na území Libanonu. Podľa jeho slov ide o „nezákonnú inváziu“, ktorá porušuje „integritu a suverenitu“ tejto krajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Libanonská vláda zakázala hnutie Hizballáh (jeho vojenské aktivity) a prijíma opatrenia - snaží sa zasiahnuť proti Hizballáhu, jeho teroristickým aktivitám a hrozbám voči Izraelu... a toto má byť údajné odôvodnenie invázie,“ povedal Carney novinárom. „Preto ju odsudzujeme,“ povedal.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael.
Tel Aviv reagoval rozsiahlymi údermi po celom Libanone a pozemnou ofenzívou.
Carneyho komentáre prišli v čase, keď mala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) zvolať mimoriadne zasadnutie v súvislosti s nedávnou smrťou troch členov mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL), ktorí pravdepodobne zahynuli pri izraelskej paľbe.
Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) v utorok zároveň varoval, že južný Libanon by sa mohol stať ďalším okupovaným územím na Blízkom východe po tom, ako izraelský minister obrany Jisrael Kac zopakoval hrozby, že po vojne s Hizballáhom túto oblasť obsadí izraelská armáda.
Pri jej úderoch podľa libanonských úradov od 2. marca zahynulo už takmer 1300 ľudí.
