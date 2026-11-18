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Carney: Sankcie voči Rusku sa budú sprísňovať, kým bude vojna trvať
Kanadského premiéra ešte v stredu čaká stretnutie s Trumpom, počas ktorého budú podľa jeho slov diskutovať o snahách dosiahnuť obchodnú dohodu medzi USA a Kanadou.
Autor TASR,aktualizované
Šen-čen 18. novembra (TASR) - Západné sankcie voči Rusku sa budú sprísňovať, pokiaľ bude vojna na Ukrajine pokračovať, povedal v stredu kanadský premiér Mark Carney. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
Carney v Šen-čene, kde sa koná summit lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) uviedol, že sankcie proti Rusku, ktoré naň Západ uvalil v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, sú „veľmi reálne“ a budú sa sprísňovať, kým bude vojna trvať.
Premiér tak podľa britského denníka reagoval na tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý vyhlásil, že západné sankcie uvalené na Moskvu od ruskej invázie v roku 2022 „zlyhali“ a Rusko nimi prešlo „so cťou“.
„Pán Putin sa môže opýtať svojich finančných inštitúcií, svojich priateľov oligarchov, hokejistov, či sú sankcie už minulosťou, alebo nie. Myslím si, že zistí, že sú úplne skutočné, že hryzú,“ povedal predseda kanadskej vlády, podľa ktorého ruský prezident o situácii klame.
The Guardian informuje, že Carney uviedol, že nebude bojkotovať spoločnú fotografiu lídrov vrátane Putina na summite v Šen-čene, a to z úcty k hosťujúcej Číne. Ak by sa však náhodou ocitol vedľa Putina, jasne by vyjadril stanovisko Kanady.
Carney sa k tvrdeniam šéfa Kremľa vyjadril pred plánovaným trojstranným rokovaním prezidentov Spojených štátov, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Prezidenti budú diskutovať o znížení globálneho jadrového arzenálu.
Kanadského premiéra ešte v stredu čaká stretnutie s Trumpom, počas ktorého budú podľa jeho slov diskutovať o snahách dosiahnuť obchodnú dohodu medzi USA a Kanadou.
Chýbajúca globálna regulácia v oblasti umelej inteligencie predstavuje „obrovské riziko“ a „je najvyšší čas“ vypracovať rámcové podmienky na jej reguláciu, uviedol v stredu kanadský premiér Mark Carney. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii počas summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhočínskom meste Šen-čen. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zastávame názor – a mnohí ďalší s nami súhlasia –, že absencia akejkoľvek globálnej regulácie v oblasti umelej inteligencie predstavuje obrovské riziko,“ povedal kanadský premiér.
„Ide nielen o obrovské ekonomické riziko, ale aj o riziko biologického ohrozenia či hrozbu pre demokraciu, ľudskú dôstojnosť a ďalšie oblasti. Nie je to len náš pohľad. Je to názor ľudí, ktorí vedú popredné výskumné laboratóriá po celom svete,“ dodal.
„Podľa mojich skúseností je mimoriadne zriedkavé, aby predstavitelia určitého odvetvia patrili medzi tých, ktorí upozorňujú na riziká spojené s vlastným odvetvím,“ poukázal Carney.
Domnieva sa, že je preto najvyšší čas, aby sa vypracoval rámec globálneho riadenia pre tieto sektory. Predseda kanadskej vlády v tejto súvislosti poznamenal, že o svojich názoroch na to, ako by sa dal takýto rámec vypracovať, sa podelil s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Cieľom takejto spolupráce by podľa neho malo byť „aspoň“ vyvinutie metód monitorovania a zdieľanie skúseností o tom, ako reagovať na „incidenty“ súvisiace s umelou inteligenciou.
Agentúra AFP píše, že riziká spojené s bezpečnosťou umelej inteligencie, na ktoré sa v súčasnosti zameriava pozornosť celého sveta, siahajú od hackerských útokov na infraštruktúru až po zneužitie tejto technológie pri vývoji biologických zbraní.
Ďalším problémom sú umelou inteligenciou riadení agenti, ktorí sa vymykajú spod kontroly. Ide o nástroje schopné samostatne vykonávať úlohy v reálnom svete. Do popredia sa tento problém dostal po tom, čo americká spoločnosť OpenAI priznala, že jej autonómne boty prenikli na webové stránky vrátane dátového portálu austrálskej vlády.
Vývoj umelej inteligencie je jednou z viacerých tém programu tohtoročného summitu APEC, na ktorom sa zúčastňuje 21 ekonomík sveta. Hlavným bodom programu je však bezprecedentné trojstranné rokovanie Si Ťin-pchinga, amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré sa uskutoční vo štvrtok.
Carney v Šen-čene, kde sa koná summit lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) uviedol, že sankcie proti Rusku, ktoré naň Západ uvalil v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, sú „veľmi reálne“ a budú sa sprísňovať, kým bude vojna trvať.
Premiér tak podľa britského denníka reagoval na tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý vyhlásil, že západné sankcie uvalené na Moskvu od ruskej invázie v roku 2022 „zlyhali“ a Rusko nimi prešlo „so cťou“.
„Pán Putin sa môže opýtať svojich finančných inštitúcií, svojich priateľov oligarchov, hokejistov, či sú sankcie už minulosťou, alebo nie. Myslím si, že zistí, že sú úplne skutočné, že hryzú,“ povedal predseda kanadskej vlády, podľa ktorého ruský prezident o situácii klame.
The Guardian informuje, že Carney uviedol, že nebude bojkotovať spoločnú fotografiu lídrov vrátane Putina na summite v Šen-čene, a to z úcty k hosťujúcej Číne. Ak by sa však náhodou ocitol vedľa Putina, jasne by vyjadril stanovisko Kanady.
Carney sa k tvrdeniam šéfa Kremľa vyjadril pred plánovaným trojstranným rokovaním prezidentov Spojených štátov, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Prezidenti budú diskutovať o znížení globálneho jadrového arzenálu.
Kanadského premiéra ešte v stredu čaká stretnutie s Trumpom, počas ktorého budú podľa jeho slov diskutovať o snahách dosiahnuť obchodnú dohodu medzi USA a Kanadou.
Carney označil absenciu regulácie v oblasti umelej inteligencie za riziko
Chýbajúca globálna regulácia v oblasti umelej inteligencie predstavuje „obrovské riziko“ a „je najvyšší čas“ vypracovať rámcové podmienky na jej reguláciu, uviedol v stredu kanadský premiér Mark Carney. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii počas summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhočínskom meste Šen-čen. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zastávame názor – a mnohí ďalší s nami súhlasia –, že absencia akejkoľvek globálnej regulácie v oblasti umelej inteligencie predstavuje obrovské riziko,“ povedal kanadský premiér.
„Ide nielen o obrovské ekonomické riziko, ale aj o riziko biologického ohrozenia či hrozbu pre demokraciu, ľudskú dôstojnosť a ďalšie oblasti. Nie je to len náš pohľad. Je to názor ľudí, ktorí vedú popredné výskumné laboratóriá po celom svete,“ dodal.
„Podľa mojich skúseností je mimoriadne zriedkavé, aby predstavitelia určitého odvetvia patrili medzi tých, ktorí upozorňujú na riziká spojené s vlastným odvetvím,“ poukázal Carney.
Domnieva sa, že je preto najvyšší čas, aby sa vypracoval rámec globálneho riadenia pre tieto sektory. Predseda kanadskej vlády v tejto súvislosti poznamenal, že o svojich názoroch na to, ako by sa dal takýto rámec vypracovať, sa podelil s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Cieľom takejto spolupráce by podľa neho malo byť „aspoň“ vyvinutie metód monitorovania a zdieľanie skúseností o tom, ako reagovať na „incidenty“ súvisiace s umelou inteligenciou.
Agentúra AFP píše, že riziká spojené s bezpečnosťou umelej inteligencie, na ktoré sa v súčasnosti zameriava pozornosť celého sveta, siahajú od hackerských útokov na infraštruktúru až po zneužitie tejto technológie pri vývoji biologických zbraní.
Ďalším problémom sú umelou inteligenciou riadení agenti, ktorí sa vymykajú spod kontroly. Ide o nástroje schopné samostatne vykonávať úlohy v reálnom svete. Do popredia sa tento problém dostal po tom, čo americká spoločnosť OpenAI priznala, že jej autonómne boty prenikli na webové stránky vrátane dátového portálu austrálskej vlády.
Vývoj umelej inteligencie je jednou z viacerých tém programu tohtoročného summitu APEC, na ktorom sa zúčastňuje 21 ekonomík sveta. Hlavným bodom programu je však bezprecedentné trojstranné rokovanie Si Ťin-pchinga, amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré sa uskutoční vo štvrtok.