Kanadský premiér pred voľbami zrekonštruoval vládu

Ide pravdepodobne o poslednú významnejšiu zmenu v premiérovom kabinete pred októbrovými parlamentnými voľbami.

Ottawa 14. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v pondelok zrekonštruoval svoj vládny kabinet. Vymenoval aj nového ministra spravodlivosti, ktorý by mohol rozhodnúť o osude zadržiavanej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei, informovala agentúra AFP.



Ide pravdepodobne o poslednú významnejšiu zmenu v premiérovom kabinete pred októbrovými parlamentnými voľbami.



Jedným z dvoch novovymenovaných ministrov je profesor práva David Lametti, ktorý nahradil doterajšiu ministerku spravodlivosti Jody Wilsonovú-Raybouldovú. Výmena prišla v čase, keď vzťahy medzi Ottawou a Pekingom rozvírilo decembrové zatknutie Meng Wan-čou - finančnej riaditeľky spoločnosti Huawei.



Dcéru zakladateľa spoločnosti Huawei medzitým prepustili na kauciu a čaká na výsledok konania o vydaní do USA, kde je obvinená z podvodu súvisiaceho s možným porušením sankcií uvalených Spojenými štátmi na Irán. Až do ukončenia konania nesmie opustiť Kanadu, proti čomu Čína protestuje.



Čínske orgány zadržali v decembri bývalého diplomata Michaela Kovriga a podnikového konzultanta Michaela Spavora. Zatknutia sú považované za odvetu za zadržanie Meng Wan-čou.



Lametti by teraz ako šéf rezortu spravodlivosti mal dohliadať na prípad Meng Wan-čou, ktorej prípadné vydanie do USA môže Čínu ešte viac rozhnevať.



Čínsky súd odsúdil v pondelok na smrť Kanaďana Roberta Lloyda Schellenberga, ktorý čelil obvineniam z pašovania drog. Premiér Trudeau vyslovil "krajné znepokojenie" nad svojvoľným rozsudkom čínskeho súdu.



Premiérova Kanadská liberálna strana zaznamenala podľa AFP v posledných prieskumoch pokles a má už len tesný náskok pred opozičnou Konzervatívnou stranou Kanady. To zvyšuje pravdepodobnosť, že v najbližších voľbách stratí väčšinu v kanadskom parlamente.