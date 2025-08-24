Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanadský premiér pricestoval do Kyjeva na Deň nezávislosti Ukrajiny

Kanadského premiéra Marka Carneyho (v strede) víta Andriy Jermak, vedúci kancelárie prezidenta Ukrajiny, pri jeho príchode do Kyjeva na Ukrajine v nedeľu 24. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Jeho návšteva vojnou zničenej krajiny prišla v čase, keď ruské sily pomaly napredujú v zničujúcom vojnovom konflikte.

Kyjev 24. augusta (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney pricestoval v nedeľu do Kyjeva, aby si pripomenul Deň nezávislosti Ukrajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Podpora Kanady pre Ukrajinu je neochvejná a sme s vami na každom kroku vo vašom boji za obranu vašej suverenity a za naplnenie vašich snov pre vašu krajinu,“ povedal vo videu zverejnenom na jeho účte X krátko po príchode do Kyjeva.

Carney bol do Kyjeva pozvaný ako „špeciálny hosť“ pri príležitosti Dňa nezávislosti, informovala kanadská televízia CBC.

Jeho návšteva vojnou zničenej krajiny prišla v čase, keď ruské sily pomaly napredujú v zničujúcom vojnovom konflikte. Moskva v sobotu oznámila, že dobyla dve dediny v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Zároveň sa strácajú vyhliadky na uskutočnenie summitu medzi ruským a ukrajinským prezidentom, čo je riešenie, ktoré presadzuje americký prezident Donald Trump ako súčasť svojho úsilia o ukončenie vojny.
