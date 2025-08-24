< sekcia Zahraničie
Kanadský premiér pricestoval do Kyjeva na Deň nezávislosti Ukrajiny
Jeho návšteva vojnou zničenej krajiny prišla v čase, keď ruské sily pomaly napredujú v zničujúcom vojnovom konflikte.
Autor TASR
Kyjev 24. augusta (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney pricestoval v nedeľu do Kyjeva, aby si pripomenul Deň nezávislosti Ukrajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Podpora Kanady pre Ukrajinu je neochvejná a sme s vami na každom kroku vo vašom boji za obranu vašej suverenity a za naplnenie vašich snov pre vašu krajinu,“ povedal vo videu zverejnenom na jeho účte X krátko po príchode do Kyjeva.
Carney bol do Kyjeva pozvaný ako „špeciálny hosť“ pri príležitosti Dňa nezávislosti, informovala kanadská televízia CBC.
Jeho návšteva vojnou zničenej krajiny prišla v čase, keď ruské sily pomaly napredujú v zničujúcom vojnovom konflikte. Moskva v sobotu oznámila, že dobyla dve dediny v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.
Zároveň sa strácajú vyhliadky na uskutočnenie summitu medzi ruským a ukrajinským prezidentom, čo je riešenie, ktoré presadzuje americký prezident Donald Trump ako súčasť svojho úsilia o ukončenie vojny.
