Kanadský premiér Trudeau plánuje vyhlásenie predčasných volieb

Ottawa 12. augusta (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau údajne plánuje na 20. septembra vyhlásiť predčasné parlamentné voľby a získať tak od voličov súhlas so zamýšľanými nákladnými opatreniami proti pandémii ochorenia COVID-19. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters odvolávajúc sa na nemenované, dobre informované zdroje.



Trudeau by mal konanie predčasných volieb podľa týchto zdrojov oznámiť v nedeľu. Na kanadskej politickej scéne sa už mesiace špekuluje o tom, že vládnuca Liberálna strana sa bude snažiť, aby sa voľby konali pre koncom roka 2021, a teda o dva roky skôr, než je ich riadny termín, uvádza Reuters.



Justin Trudeau vedie len menšinovú vládu, a tak sa pri presadzovaní legislatívy týkajúcej covidových opatrení musí spoliehať na podporu iných parlamentných strán. V posledných mesiacoch sa v tejto súvislosti sťažoval na obštrukcie zo strany opozície.



Vládnuci kanadský liberáli dosiahli v ostatnom čase rekordnú úroveň štátneho dlhu, keďže vynaložili veľké finančné prostriedky na ochranu firiem aj jednotlivcov pred dôsledkami pandémie. Ekonomiku krajiny plánujú v priebehu troch rokoch podporiť 100 miliardami kanadských dolárov (68 miliárd eur), čo predstavuje asi 3-4 percentá tamojšieho HDP.



Oživenie ekonomického rastu sa aktuálne v Kanade, ktorá je vo svete jedným z lídrov v zaočkovanosti populácie proti covidu, očakáva v treťom štvrťroku, uvádza Reuters.



Trudeau sa dostal k moci v roku 2015, keď jeho Liberálna strana vo voľbách získala väčšinu z celkových 338 kresiel tamojšej Dolnej snemovne. Vo voľbách z roku z roku 2019 si však značne pohoršil, a to pre zverejnenie fotografií z večierku spred 20 rokov, na ktorých mal tvár zafarbenú na čierno. Odvtedy vedie len menšinový kabinet.



Najsilnejšia opozičná Konzervatívna strana považuje výdavky Trudeauovej vlády za prehnané a tvrdí, že na ne doplatia budúce generácie. Aj samotní Liberáli pripúšťajú, že predčasné voľby by mohli byť riskantným krokom, keďže strane by sa podľa najnovších prieskumov nemuselo zaručene podariť získať v parlamente väčšinu kresiel, hoci je to možné. Zároveň je tu momentálne aj hrozba štvrtej vlny pandémie.



Podľa výsledkov prieskumu inštitútu Abacus, ktoré boli zverejnené vo štvrtok, majú aktuálne Liberáli 37-percentnú a Konzervatívci 28-percentnú podporu voličov.



Na to, aby mohol oficiálne vyhlásiť predčasné voľby, potrebuje Trudeau súhlas generálnej guvernérky Mary Simonovej, ktorá v Kanade - patriacej do Britského spoločenstva národov - zastupuje britskú kráľovnú Alžbetu II. Rozpustenie parlamentu totiž musí odobriť práve Simonová, ktorá s ním však podľa analytikov v tejto otázke súhlasí, približuje Reuters. Stretnutie s ňou má premiér podľa nemenovaných zdrojov naplánované na nedeľu ráno.