Kanadský premiér Trudeau pravdepodobne tento týždeň oznámi rezignáciu

Ottawa 6. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau údajne v najbližších dňoch, možno už v pondelok, oznámi odstúpenie z postu lídra svojej Liberálnej strany. S odvolaním sa na stranícke zdroje o tom v nedeľu informovali noviny The Globe and Mail. Pripomenuli, že Trudeau čelí rastúcej nespokojnosti liberálov a zlým prieskumom verejnej mienky, v ktorých výrazne vedú opoziční konzervatívci, píše TASR.



Tri zdroje kanadského denníka uviedli, že termín rezignácie nie je zatiaľ jasný, no očakáva sa pred stredajším zasadnutím poslaneckého klubu liberálov. Jasné nie je ani to, či Trudeau hneď odíde aj z funkcie predsedu vlády, alebo v nej zotrvá do výberu nového lídra svojej strany.



Trudeau sa dostal k moci v roku 2015 a liberálov viedol k ďalším dvom volebným víťazstvám v rokoch 2019 a 2021. V súčasnosti však v prieskumoch zaostáva za lídrom Konzervatívnej strany Pierrom Poilievrom o 20 bodov, uviedla agentúra AFP.



Konzervatívci vedú v prieskumoch s dvojciferným náskokom celý uplynulý rok. Podľa posledných výsledkov z piatka majú liberáli pod vedením Trudeaua podporu len 13 percent voličov. V prípade nového lídra by sa tieto čísla zmenili. Favoritkou je bývalá vicepremiérka a ministerka financií Chrystia Freelandová, ktorá prekvapivo odstúpila z funkcie v decembri. Ak by prevzala vedenie strany, za liberálov by hlasovalo 21 percent voličov.