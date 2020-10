Kanadský premiér Trudeau: Sloboda prejavu má svoje hranice

Na archívnej snímke portrét zosnulého francúzskeho učiteľa dejepisu Samuela Patyho s čiernou stuhou vystavený na schodoch pred budovou parlamentu v Paríži 20. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Ottawa 31. októbra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok bránil slobodu prejavu, ale dodal, že "" a nemala by "" určitým komunitám. Informovala o tom tlačová agentúra AFP." povedal Trudeau v reakcii na otázku o práve ukazovať karikatúru proroka Mohameda, ako to urobil francúzsky satirický magazín Charlie Hebdo." dodal kanadský premiér.Trudeau sa takto dištancoval od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a vyzval na "" využívanie slobody prejavu." vysvetlil kanadský premiér.Tak ako to Trudeau urobil v predchádzajúci deň s lídrami Európskej únie, aj tentoraz odsúdil nedávne teroristické útoky vo Francúzsku ako ""." doplnil Trudeau.Vo štvrtok boli v kostole v juhofrancúzskom meste Nice na smrť dobodaní traja ľudia - zločin spáchal Tunisan, ktorého polícia zadržala.Na Blízkom východe vypukol po útokoch hnev namierený proti Francúzsku a jeho prezidentovi Macronovi za to, že bránil právo zverejniť karikatúry proroka Mohameda v Európe.Macron ich obhajoval minulý týždeň na smútočnom obrade na počesť zavraždeného učiteľa Samuela Patyho, ktorému útočník na ulici oddelil hlavu od tela po tom, ako pedagóg na hodine o slobode prejavu ukazoval žiakom karikatúry proroka Mohameda.