Kanadský premiér Trudeau:Trump vyprovokoval násilný útok na demokraciu

Toronto 8. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok vyhlásil, že americký prezident Donald Trump vyprovokoval útok násilných výtržníkov na demokraciu. Bola to Trudeauova zriedkavá priama kritika Trumpa, píše tlačová agentúra AP.



Trudeau bol posledné štyri roky opatrný v kritizovaní Trumpa, pretože 75 percent vývozu Kanady ide do Spojených štátov. Premiér však v piatok novinárom povedal, že vinu za udalosť, ktorú označil za "šokujúcu, hlboko znepokojujúcu a úprimne skľučujúcu", treba pripísať Trumpovi a ďalším politikom.



"To, čoho sme boli svedkami, bol útok násilných buričov na demokraciu, podnecovaný súčasným prezidentom a ďalšími politikmi," uviedol Trudeau.



Dodal, že demokracia nie je automatická - vyžaduje si každodennú prácu -, a mať politický systém, v ktorom porazená strana elegantne odstúpi, je skutočný úspech.



Trudeau však zdôraznil, že demokracia v USA, najbližšom spojencovi Kanady, je odolná. Podľa jeho slov Kanaďania očakávajú "debatu, ktorá je založená na spoločne uznávaných faktoch".



Na otázku, či sa Trudeau neobáva, že jeho výroky poškodia vzťahy s americkými republikánmi, premiér odpovedal: "Je mimoriadne dôležité, aby sme sa postavili na obranu demokracie."



"Slová majú následky. Rozhodnutia urobené osobami pri moci majú priamy vplyv na správanie ľudí a inštitúcií," doplnil Trudeau.



Trudeau a Trump väčšinou spolu vychádzali dobre, ale Trump v minulosti označil Trudeaua za "slabého" a "nečestného". A sľuboval, že donúti Kanadu platiť, lebo Trudeau vyhlásil, že sa v obchodných rokovaniach nenechá šikanovať. Trump sa vyhrážal clami na autá z Kanady a zaviedol ich na kanadskú oceľ a hliník.



Kanadský premiér kritizoval v piatok Trumpa v súvislosti so stredajším útokom prezidentových podporovateľov na Kapitol, sídlo Kongresu vo Washingtone, ktorý si vyžiadal päť ľudských životov vrátane policajtovho.