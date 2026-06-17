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Kanadský startup začína testovať tichý elektrický motocykel
S hlučnosťou pod 50 decibelov je navrhnutá pre teploty od mínus 45 do plus 45 stupňov Celzia a s vlastnou hmotnosťou 140 kilogramov zvládne prepraviť náklad 200 kilogramov.
Autor TASR
Ottawa 17. júna (TASR) - Kanadský startup NorthForge predstavil elektrickú motorku pre vojenské misie, ktorá je pripravená na testovanie v kanadských ozbrojených silách. S hlučnosťou pod 50 decibelov je navrhnutá pre teploty od mínus 45 do plus 45 stupňov Celzia a s vlastnou hmotnosťou 140 kilogramov zvládne prepraviť náklad 200 kilogramov. TASR o tom píše podľa webu Army Blog.
Vojenský elektrický motocykel Dispatch má zaplniť medzeru na trhu, ktorú súčasné armády riešia kompromisnými modelmi z komerčnej sféry. Žiadny však doteraz nedokázal spojiť tichú prevádzku, fungovanie v extrémnych klimatických podmienkach, opraviteľnosť v teréne bez špecializovaného náradia a schopnosť zostať v pohybe aj pri menšom poškodení.
Výrobcovia športových motocyklov totiž optimalizujú ich výkon, pohodlie jazdca a náklady na prevádzku, no nie schopnosti prežitia a prevádzkovú odolnosť.
„Dizajn bol vyvíjaný viac ako tri roky v spolupráci s aktívnymi príslušníkmi kanadských ozbrojených síl a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami a poradcami,“ povedal zakladateľ spoločnosti NorthForge Trevor Hayter.
Okrem minimálnej akustickej stopy medzi kľúčové výkonnostné špecifikácie patrí dojazd až 200 km s tromi batériovými modulmi a maximálna rýchlosť 110 km/h. Elektromotorka Dispatch je z viac ako 80 percent vyrobená v Kanade a ďalšie komponenty pochádzajú výlučne z členských krajín NATO. Platí to aj pre batériový systém vrátane softvéru.
Vojenský elektrický motocykel Dispatch má zaplniť medzeru na trhu, ktorú súčasné armády riešia kompromisnými modelmi z komerčnej sféry. Žiadny však doteraz nedokázal spojiť tichú prevádzku, fungovanie v extrémnych klimatických podmienkach, opraviteľnosť v teréne bez špecializovaného náradia a schopnosť zostať v pohybe aj pri menšom poškodení.
Výrobcovia športových motocyklov totiž optimalizujú ich výkon, pohodlie jazdca a náklady na prevádzku, no nie schopnosti prežitia a prevádzkovú odolnosť.
„Dizajn bol vyvíjaný viac ako tri roky v spolupráci s aktívnymi príslušníkmi kanadských ozbrojených síl a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami a poradcami,“ povedal zakladateľ spoločnosti NorthForge Trevor Hayter.
Okrem minimálnej akustickej stopy medzi kľúčové výkonnostné špecifikácie patrí dojazd až 200 km s tromi batériovými modulmi a maximálna rýchlosť 110 km/h. Elektromotorka Dispatch je z viac ako 80 percent vyrobená v Kanade a ďalšie komponenty pochádzajú výlučne z členských krajín NATO. Platí to aj pre batériový systém vrátane softvéru.