Kanadu trápi vlna horúčav, v oblasti mesta Vancouver zomrelo 69 ľudí

Vancouver 30. júna (TASR) - Najmenej 69 ľudí v oblasti kanadského mesta Vancouver zomrelo vo vlne rekordných horúčav, ktorá trápi západnú Kanadu a tichomorské pobrežie regiónu Northwest v USA, informovala v utorok kanadská polícia. Citovala ju tlačová agentúra AFP.



Väčšina mŕtvych na predmestiach Vancouveru Burnaby a Surrey za posledných 24 hodín boli seniori alebo ľudia so zdravotnými ťažkosťami, spresnila Kráľovská kanadská jazdná polícia.



Úmrtia sa stále vyšetrujú, ale vo väčšine prípadov k nim podľa polície prispela horúčava.



Rekordné teploty spôsobené klimatickou zmenou budú čoraz častejšie. Celosvetovo bolo desaťročie do roku 2019 najhorúcejším zaznamenaným a päť najhorúcejších rokov sa vyskytlo posledných päť rokov.



Spaľujúca horúčava od amerického štátu Oregon až po kanadské arktické územia sa pripisuje výbežku vysokého tlaku vzduchu, ktorý zadržiava horúci vzduch v tomto regióne.



Kanada hlásila v pondelok najvyšší teplotný rekord, aký kedy zaznamenala - 47,9 stupňa Celzia v dedine Lytton, 250 kilometrov severovýchodne od Vancouveru v provincii Britská Kolumbia.



Teplota vzduchu v mestách na tichomorskom pobreží regiónu Northwest v USA - v Portlande v štáte Oregon a v Seattli v štáte Washington - dosiahla najvyššie hodnoty od začiatku zaznamenávania v 40. rokoch 20. storočia: v Portlande to bolo 46,1 stupňa Celzia a v Seattli 42,2 stupňa Celzia.



Úrad kanadskej vlády Environment Canada vydal varovania pre provincie Britská Kolubmia, Alberta a časti Saskatchewanu, Manitoby, Yukonu a Severozápadných teritórií s tým, že "zdĺhavá, nebezpečná a historická vlna horúčav bude trvať celý tento týždeň".



Podobné varovanie vydala aj americká Národná meteorologická služba. Vyzvala ľudí, aby sa "zdržiavali v budovách s klimatizáciou, vyhýbali sa namáhavým aktivitám vonku, pili veľa vody a kontrolovali členov rodiny aj susedov".