Kanárske ostrovy preplatia turistom náklady spojené s koronavírusom

Madrid 5. augusta (TASR) - Regionálna vláda španielskych Kanárskych ostrovov v stredu oznámila, že preplatí turistom všetky náklady spojené s koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Do týchto nákladov patrí možné predĺženie pobytu na ostrove v prípade karantény alebo náklady na zdravotnú starostlivosť.



Opatrenie začne platiť tento týždeň a je prvé svojho druhu v Španielsku.



Regionálna vláda sa snaží povzbudiť turistov k príchodu na ostrov po tom, čo Británia zaradila Španielsko na zoznam vysoko rizikových krajín. Všetci ľudia, ktorí sa vrátia do Británie zo Španielska, sa musia podrobiť dvojtýždňovej karanténe. K podobnému kroku pristúpilo aj Švajčiarsko, ktoré ale z tejto povinnosti vyňalo cestujúcich z Kanárskych a Baleárskych ostrovov.



Opatrenie by malo platiť jeden rok.



"Pomôže to ekonomickému zotaveniu súostrovia," uviedla Yaiza Castillová, ministerka cestovného ruchu, priemyslu a obchodu v regionálnej vláde Kanárskych ostrovov.



Španielsko v stredu zaznamenalo 1172 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najväčší denný prírastok od uvoľnenia opatrení.