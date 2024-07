Kanárske ostrovy zaznamenávajú prudký nárast migrantov

Madrid 19. júla (TASR) - Šesťdesiatštyri vysilených migrantov v piatok ráno doplávalo na drevenom člne na pláž Las Burras na Kanárskych ostrovoch. Oblasť zaznamenáva prudký nárast utečencov prichádzajúcich nebezpečnou cestou z Afriky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Záchranári podávali migrantom fóliové prikrývky, zatiaľ čo niektorých ukladali na nosidlá. Jedenástich museli previezť do nemocníc a štyria z nich boli v kritickom stave. V piatok okrem toho zachránili neďaleko Kanárskych ostrovov aj ďalší čln so 145 migrantami.



Podľa španielskeho ministerstva vnútra sa počet migrantov, ktorí nelegálne priplávali na Kanárske ostrovy v Atlantiku, zvýšil od januára do 15. júla o takmer 160 percent v porovnaní s minulým rokom. Celkovo ide o takmer 20.000 osôb. Nárast však Španielsko zaznamenalo aj na pevnine, kde došlo k zvýšeniu o 88 percent na takmer 25.300 utečencov.



Podľa najnovších údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) je trasa z Afriky na Kanárske ostrovy najrýchlejšie rastúcou migračnou cestou v Európe. Od januára do mája sa počet nezákonných prekročení zvýšil až o 303 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.