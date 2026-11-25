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Kanárske ostrovy žiadajú EÚ o pomoc pre bezprecedentný migračný tlak
V utorok dorazilo na ostrov El Hierro približne 2000 migrantov, čo je podľa španielskej námornej záchrannej služby Salvamento Marítimo mimoriadne vysoký počet.
Autor TASR
La Restinga 25. novembra (TASR) — Predseda vlády španielskych Kanárskych ostrovov Fernando Clavijo v stredu požiadal Európsku úniu o pomoc pri zvládaní bezprecedentného nárastu prichádzajúcich migrantov. Zvýšený počet príchodov vystupňoval tlak najmä na najmenší ostrov El Hierro. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
V utorok dorazilo na ostrov El Hierro približne 2000 migrantov, čo je podľa španielskej námornej záchrannej služby Salvamento Marítimo mimoriadne vysoký počet. Záchranári v stredu pokračovali v eskortovaní a vyloďovaní stoviek ľudí, ktorí sa na ostrov dostali na preplnených a vratkých člnoch.
Podľa údajov španielskeho ministerstva vnútra prišlo na Kanárske ostrovy od začiatku roka do 15. novembra 24.364 migrantov, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ich bolo 14.690. Až 11.037 z tohtoročných príchodov bolo zaznamenaných v období od 1. do 15. novembra. Ostrov El Hierro, na ktorom žije približne 12.000 obyvateľov, vyhlásil preto začiatkom novembra stav núdze.
„Kanárske ostrovy už toho viac neznesú. Čelíme migračnému tlaku, aký nemá za 32 rokov existencie atlantickej (migračnej) trasy obdobu,“ napísal Clavijo na sociálnej sieti X.
Zároveň požiadal o naliehavé stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a vyzval EÚ na okamžitú reakciu.
„Títo ľudia prichádzajú do Európy a nie je spravodlivé, aby sme na krízu takýchto rozmerov museli reagovať úplne sami,“ uviedol Clavijo.
Kanárske ostrovy patria medzi hlavné vstupné brány migrantov do Európy. Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu vyjadril nádej, že počet prichádzajúcich migrantov v nasledujúcich dňoch klesne. Madrid podľa neho rokuje o ich prijatí s vládami Senegalu a Gambie.
V utorok dorazilo na ostrov El Hierro približne 2000 migrantov, čo je podľa španielskej námornej záchrannej služby Salvamento Marítimo mimoriadne vysoký počet. Záchranári v stredu pokračovali v eskortovaní a vyloďovaní stoviek ľudí, ktorí sa na ostrov dostali na preplnených a vratkých člnoch.
Podľa údajov španielskeho ministerstva vnútra prišlo na Kanárske ostrovy od začiatku roka do 15. novembra 24.364 migrantov, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ich bolo 14.690. Až 11.037 z tohtoročných príchodov bolo zaznamenaných v období od 1. do 15. novembra. Ostrov El Hierro, na ktorom žije približne 12.000 obyvateľov, vyhlásil preto začiatkom novembra stav núdze.
„Kanárske ostrovy už toho viac neznesú. Čelíme migračnému tlaku, aký nemá za 32 rokov existencie atlantickej (migračnej) trasy obdobu,“ napísal Clavijo na sociálnej sieti X.
Zároveň požiadal o naliehavé stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a vyzval EÚ na okamžitú reakciu.
„Títo ľudia prichádzajú do Európy a nie je spravodlivé, aby sme na krízu takýchto rozmerov museli reagovať úplne sami,“ uviedol Clavijo.
Kanárske ostrovy patria medzi hlavné vstupné brány migrantov do Európy. Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu vyjadril nádej, že počet prichádzajúcich migrantov v nasledujúcich dňoch klesne. Madrid podľa neho rokuje o ich prijatí s vládami Senegalu a Gambie.