Kancelár Kurz predstavil v parlamente vládny program

Viedeň 10. januára (TASR) - Rakúsky kancelár a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz spoločne so šéfom Zelených Wernerom Koglerom v piatok po prvý raz vystúpili v parlamente s vyhlásením vlády a poslancom predstavili program svojej vlády, ktorá v utorok do rúk prezidenta Alexandra van der Bellena zložila slávnostnú prísahu. Informovala o tom agentúra APA a viaceré rakúske médiá.



"V tejto krajine otvárame novú kapitolu," vyhlásil Kurz. "Každý deň budeme tvrdo pracovať a robiť všetko pre to, aby sme Rakúsko viedli k dobrej budúcnosti," prisľúbil.



"Vládnuť znamená prevziať zodpovednosť, ktorú nám dali Rakúšania a Rakúšanky," vyhlásil a dodal, že Rakúšania žijú v privilegovanej krajine a v privilegovanej dobe.



Rakúsky sociálny štát, ktorý je "bez pochýb jedným z najväčších výdobytkov povojnových dejín a ľuďom zabezpečuje dôstojný život," vôbec nie je samozrejmosťou, upozornil Kancelár.



Kurz hovoril aj o meniacej sa situácii v oblasti mocenských vzťahov. Spojené štáty sú podľa neho síce silné, avšak nepredvídateľné, Čína sa usiluje o hospodársky a vojenský pokrok, avšak stojí na úplne iných hodnotách než Rakúsko. Spomenul narastajúce napätie vo vzťahoch s Ruskom. Európska únia je podľa neho neuveriteľne úspešný projekt, avšak je slabá v rozhodovaní a nie je celkom akcieschopná.



Kurz avizoval zvýšenú mieru ochrany vonkajších hraníc Rakúska, boj proti nelegálnej migrácii a pomoc krajinám pôvodu migrantov.



Podporil boj proti klimatickej zmene. V prvom roku pôsobenia vláda bude prijatých šesť "ekologizačných opatrení" a vytvorená pracovná skupina, ktorá pripraví ekologicko-sociálnu daňovú reformu.



Cieľom novej vlády je aj zníženie daňového zaťaženia občanov. Kurz avizoval reformu vzdelávacieho systému — namiesto povinnej školskej dochádzky má byť zavedená vzdelávacia povinnosť.



Kurz zároveň predstavil "silný tím" ministrov, ktorých spája "vôľa slúžiť Rakúsku" a opätovne sa Koglerovi poďakoval za spoluprácu. Jeho prejav odmenili na rozdiel od opozície potleskom členovia ÖVP aj Zelených.



Zasadnutie rakúskeho parlamentu (Národnej rady) otvoril jej predseda Wolfgang Sobotka. Poslanci budú hlasovať aj o zákone o spolkových ministerstvách, na základe ktorého budú prerozdelené agendy jednotlivých rezortov, a o aktualizácii rozpočtového provizória na tento rok. To bude v platnosti dovtedy, kým Národná rada neschváli nový štátny rozpočet, čo sa očakáva najskôr v apríli. Parlament neschválil rozpočet na tento rok kvôli konaniu septembrových predčasných parlamentných volieb.



Na spoločnej vláde sa koaliční partneri dohodli minulú stredu a vo štvrtok predstavili vládny program. K rozpadu predchádzajúcej koaličnej vlády ÖVP s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) došlo vlani v máji po zverejnení kompromitujúceho videozáznamu natočeného na španielskom ostrove Ibiza. Ten zachytáva bývalého predsedu FPÖ Heinza-Christiana Stracheho ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej jedného ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k úspechu.